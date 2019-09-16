رياضة | نشرة أخبار الكرة السعودية اليوم: عبد العزيز بن تركي رئيسًا للأتحاد العربي.. والنصر يودع دوري الأبطال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نشرة أخبار الكرة السعودية اليوم: عبد العزيز بن تركي رئيسًا للأتحاد العربي.. والنصر يودع دوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نقدم لكم في موقع الخليج 365 الرياضي، نشرة إخبارية متخصصة في أخبار الكرة السعودية اليوم الأثنين الموافق 16 سبتمبر 2019، حيث شهدت الساحة الرياضية السعودية اليوم على مستوى المنتخب السعودي أو أندية دوري المحترفين، عدد كبير من الأحداث الساخنة والتي يمكنكم متابعتها من خلال التقرير التالي.

السد القطري يحقق ريمونتادا كتالونية على الأراضي الأسيوية



تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي السد القطري، من تحقيق ريمونتادا تاريخية بالنكهة الكتالونية على الأراضي الآسيوية تحت قيادة فنية للإسباني تشافي هيرنانديز، لاعب برشلونة السابق، بعد تغلبه على ضيفه النصر السعودي، بنتيجة 4/3 في مجموع المباراتين، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم على ستاد "جاسم بن حمد" بنادي السد، ضمن إطار منافسات إياب الدور ربع النهائي من منافسات دوري أبطال آسيا.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت على الأراضي السعودية، قد انتهت بفوز النصر على السد بهدفين مقابل هدف، الأمر الذي صعب الأمور كثيرًا على نادي أصحاب الأرض في مباراة العودة.

تصريحات نارية من تشافي هيرنانديز بعد صعود السد لنصف نهائي دوري أبطال آسيا



قال المدير الفني الإسباني لنادي السد القطري، تشافي هيرنانديز، بأنه يشعر بسعادة بالغة، بعدما نجح في أن يحقق فريقه الفوز والإنتصار على حساب نادي النصر السعودي 3-1، وذلك في المباراة التي جمعت بينهم في ملعب حمد بن جاسم مساء اليوم في إطار مباريات الإياب في ربع نهائي دوري أبطال آسيا

وبعد هذا الفوز صعد نادي السد إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا بمجموع المباراتين 4-3، للمرة الرابعة في تاريخه، حيث كانت المرات الثلاث السابقة في موسم 1889، وموسم 2011، وموسم 2018.

وتحدث تشافي بعد مباراة السد والنصر لوسائل الإعلام، وقال: "كنت واثق من قدرة الفريق على تعويض الخسارة والتأهل إلى المربع الذهبي، نحن فريق قوي للغاية، وقد أثبتنا ذلك على أرضية الملعب، نريد أن نكمل طريقنا في البطولة، ونصل إلى المباراة النهائية، ونحقق اللقب".

عضو النصر يؤكد أحقية فريقه بالهزيمة من السد



علق عبدالعزيز بغلف عضو شرف مجلس إدارة نادي النصر السعودي، على هزيمة فريقه أمام السد القطري؛ والخروج من بطولة دوري أبطال آسيا.

وأكد بغلف؛ أحقية فريقه في الخسارة، في المواجهة أمام السد، موضحا أن النصر لم يقدم ما يشفع له للفوز أو حتى التعادل.

وكتب بغلف تدوينة عبر موقع التواصل الاجتماعي"تويتر"، قائلا: "تقديم أي تبريرات للهزيمة، خاصة مع الجدل المنتشر بشأن عدم صحة ضربة الجزاء المحتسبة ضد النصر، تاركًا الأمر للمختصين"

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النصر يشكي الشباب والأخير يرد رسمياً



تقدم فريق النصر السعودي بشكوى على رئيس الشباب خالد البلطان للجنة الانضباط بإتحاد الكرة وذلك بعدما قام البلطان ببث فيديو عبر سناب شات مستنفرا ردة فعل جماهير النصر تجاهه . تقدم فريق النصر السعودي بشكوى على رئيس الشباب خالد البلطان للجنة الانضباط بإتحاد الكرة وذلك بعدما قام البلطان ببث فيديو عبر سناب شات مستنفرا ردة فعل جماهير النصر تجاهه . حيث قامت الأخيرة بإلقاء زجاجات مياة على البلطان اثناء توجهه الى غرفة الملابس عقب مباراة الفريقين وذكر خلال تصريحاته بانها لم تكن المرة الأولى لجماهير النصر واضاف بانه هل من المفترض ان نخسر لإرضاء الجماهير ؟. ووفقا لمصادر "للجزيرة الرياضية السعودية" الشكوى تضمنت عدم اتجاه الرئيس الشبابي عبر الطريق المفترض لغرفة الملابس ولكنه اتجه عبر ممر مخالف وبانه قام بإستفزاز الجماهير.



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