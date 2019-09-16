رياضة | الهريفي يفتح النار على مدرب النصر واللاعبين عقب توديع دوري الأبطال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الهريفي يفتح النار على مدرب النصر واللاعبين عقب توديع دوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شن فهد الهريفي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي السابق؛ هجوما حادا على الجهاز الفني واللاعبين عقب خروج الفريق من بطولة دوري أبطال آسيا؛ مهزوما أمام السد القطري 3-1 في إياب الدور الربع النهائي من البطولة

وكتب الهريفي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي على "تويتر" "جمهور النصر العظيم ، أنتم الخبراء الفاهمين ، تعلمون ماتتعلمون، فريقكم ومدربكم وبالأخص موسيقاركم ، للمباراة الرابعة يوفرون مجهودهم لموسم طويل احنا في أوله".

وأضاف "لا تستعجلون بالحكم، اعذروهم وادعموهم ، الوقت لنا أنتم صح".

وتابع "لا أحد يجيني في المنشن ..!! روحووا لشبيحتكم ومطبلينكم، خذووو لفة على حساباتهم تبون اللي ينفخونكم ويغشونكم ولا أقولكم شي نفسووو علي وعلى ماجد احنا السبب ..! آه يازمن أغبر".

وتغلب فريق السد القطري على غريمه النصر السعودي؛ بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت بينهم اليوم الإثنين، على ملعب "جاسم بن حمد" بقطر، في إطار إياب دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2019/2020.

وأحرز أكرم عفيف الهدف الأول للسد القطري في الدقيقة 26 من عمر الشوط الأول، وتعادل عبد الرزاق حمد الله للنصر السعودي في الدقيقة 33 لينتهي شوط المباراة الأول بنتيجة 1/1.

وفي الشوط الثاني، تمكن حسن الهيدوس من تسجيل الهدف الثاني للسد في الدقيقة 59، وأضاف بغداد بونجاح الهدف الثالث في الدقيقة 83 من ضربة جزاء بتسديدة صاروخية في أقصى الزاوية اليمنى لبراد جونز.

ومن المقرر أن يلتقي السد القطري الفائز مع الفائز من المواجهة الثانية فى الدور ربع النهائي التى تجمع بين الثنائي السعودي "اتحاد جدة، الهلال".

ويذكر أن الفريق السعودى حقق فوزًا صعبًا على استاد الملك فهد الدولى، فى مواجهة الذهاب بهدفين مقابل هدف، حيث تقدم على أسد الله للسد في الدقيقة 21 بخطأ من عوض خميس، ثم تعادل عبد الرحمن الدوسري في الدقيقة 44، وأضاف جوليانو الهدف الثانى لصالح النصر السعودى فى الدقيقة 72 من زمن المباراة.

تشكيل النصر السعودي أمام السد القطري:-

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