رياضة | بشري سارة لجماهير برشلونة قبل الصدام مع دورتموند

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بشري سارة لجماهير برشلونة قبل الصدام مع دورتموند والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يبدو أن نجم برشلونة الإسباني بات قريبًا من المشاركة وتدعيم صفوف فريقه أمام بوروسيا دورتموند الألماني، في المباراة المرتقبة التي ستجمع الفريقين مساء غدًا الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأولي من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وانضم قائد برشلونة ليونيل ميسي، إلى التشكيلة التي ستواجه بروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم غداً الثلاثاء، حيث يستعد اللاعب الأرجنتيني للعودة من الإصابة.

ولم يشارك قائد الأرجنتين في أي مباراة منذ إصابته في ربلة الساق قبل انطلاق الموسم، لكن مدرب برشلونة إرنستو فالفيردي،اختاره ضمن التشكيلة التي وصلت ألمانيا اليوم الإثنين.

وتدرب ميسي مع الفريق يومي الأحد والإثنين، بعد غيابه عن أول ثلاث مباريات في دوري الدرجة الأولى الإسباني هذا الموسم.

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وقال فالفيردي في مؤتمر صحافي اليوم الإثنين: "سنقرر هل سيشارك ميسي غداً؟. حقا قبل أيام قليلة لم نكن متأكدين من الموقف لكنه أكمل التدريبات الأخيرة بشكل جيد. تخلص من الألم الذي كان يشعر به وتعافى جيداً".

وانضم المهاجم أنسو فاتي (16 عاماً) للتشكيلة ويظهر لأول مرة في دوري الأبطال بعد أن سجل هدفين في ثلاث مباريات.

وتألق باكو الكاسير مهاجم برشلونة السابق في دورتموند منذ انضمامه للفريق الألماني على سبيل الإعارة في أغسطس (آب) 2018 لينتقل بشكل نهائي للفريق.

وقال فالفيردي عن الكاسير "إنه لاعب رائع وأظهر ذلك هنا ومع المنتخب الإسباني. دورتموند كفريق يناسبه تماما وهو كذلك يناسب الفريق أيضاً.