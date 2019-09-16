رياضة | ما هي تقنية الـ True View لمشاهدة الأهداف؟.. معلومات مدهشة لا تعرفها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ما هي تقنية الـ True View لمشاهدة الأهداف؟.. معلومات مدهشة لا تعرفها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يبدو بأن الدوري الإنجليزي لم يعد فقط متفوقًا عن نظائره فيما يتعلق بقوة الفرق أو مستوى المنافسة، بل حتى على مستوى التكنولوجيا والتقنيات الموجودة في ملاعب الأندية الإنجليزية، والتي تساعد العاملين في نقل الدوري الإنجليزي يقدمون أفضل إخراج ممكن للأهداف واللقطات الهامة في المباراة بشكل مختلف وممتع بالنسبة للجماهير.

هدف محمد صلاح في مرمى نيوكاسل كان هدف رائع، محمد تحرك بشكل جيد وسقط للأسفل من أجل إستلام الكرة، بعد ذلك مررها إلى البرازيلي روبرتو فيرمينيو، والذي قام بأسيست رائع "بالكعب" لتصل الكرة في محمد صلاح مرة أخرى، حيث مر الجناح المصري من لاعب نيوكاسل ووضع الكرة في الشباك، هذا ما ظهر في البث المباشر للهدف أثناء المباراة، وفي الإعادات، ولكن تقنية True View، ستجعلك تشاهد الهدف بشكل مختلف ومميز، دعنا نرى ذلك..

"الهدف"

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ولكن يبقى التساؤل الذي يحتاج إلى إجابة مفصلة، هو ما هي تقنية "true view"، وما هي أهم مميزاتها مقارنة بمشاهدة المباريات بشكل عادي في الملعب.

هذه التقنية متوفرة فقط عبر شركة أنتل العالمية، وتتوفر فقط في بعض الملاعب القليلة حول العالم حتى هذه اللحظة، من بينها ملاعب في إسبانيا مثل كامب نو، وبعض ملاعب إنجلترا، على رأسها ملعب الإمارات الخاص بنادي أرسنال، وملعب أنفيلد معقل ليفربول.

وتقوم هذه التقنية بإستخدام تكنولوجيا معينة وكاميرات خاصة من أجل إلتقاط المشهد نفسه من عدة زوايا مختلفة بطريقة مغايرة لما يحدث في البث المباشر لنفس المشهد، ومن بين أهم مميزات تقنية True View، إنها كذلك تعمل على أنظمة VR أو Virtual reality، وفي حالة تشغيلها على الهواتف المحمولة ستجعل تشعر بأنك تشاهد المباراة وكأنك موجود في مدرجات الملعب نفسه وليس أمام شاشة الهاتف المحمول.