رياضة | الفيوم يواجه الإتصالات وديا الجمعة المقبلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الفيوم يواجه الإتصالات وديا الجمعة المقبلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر الجهاز الفنى للفريق الكروى الاول بنادى الفيوم الرياضىأحد أندية المجموعة الأولى بدورى القسم الثانى بقيادة مديره الفنى حسين عبد اللطيف ، إقامة مباراة ودية الجمعه القادمة أمام المصرية للاتصالات المشارك بدورى القسم الثالث وذلك بملعب المصرية للاتصالات بالقاهرة .

وكان الفيوم قد تعادل بمباراته الودية الأخيرة اليوم أمام مطرطارس أحد أندية القسم الثالث بنتيجة 1/1 واحرز هدف الفيوم لاعبه المهاجم عصام عمران اثر تنفيذه ركلة جزاء احتسبها حكم اللقاء .

وخلال المباراة حرص حسين عبد اللطيف على إشراك العديد من اللاعبين خاصة بعد أن شهد تشكيل الفريق بالشوط الاول مشاركة كلا من حمادة الدسوقى وادهم احمد وأحمد زكى وجابر جابر ومحمود تيمور وأحمد عماد وطاهر محمد والفيومى وعصام عمران والقرموطى وأحمد عبد الباقى .

ويعكف حسين عبد اللطيف على إقامة عدة مباريات ودية قبل انطلاق الموسم الكروى الجديد خاصة بعد توليه المسؤولية خلفا لمجدى طلبه بجانب حرصه على تحقيق الانسجام والتناغم بصفوف الفريق .

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وكان الفيوم الرياضى قد تعادل أمام المنيا سلبيا وحقق فوزا بثلاثية نظيفة على ضيفه العياط وذلك فى إطار المباراة الودية بالاسبوع الماضى .

يذكر أن الفيوم قد بدأ معسكره التدريبي بملعب استاد الفيوم الرياضى تحت قيادة فنية لمديره الفنى حسين عبد اللطيف والذى تولى المسئولية خلفا لمجدى طلبة.

ونجح الفيوم فى تحقيق فوز بنتيجة 4/1 وذلك أمام ساحة الفيوم وذلك فى إطار المباراة الودية التى جمعت بين الفريقين يوم الاحد الماضى وشارك بها العديد من اللاعبين الذين لم ينالوا فرصة المشاركة بودية طلائع الجيش بالاسبوع الماضى .

وكان الفريق الفيومى قد لعب عدة مباريات ودية أمام فرق الشرقية للدخان وكوكاكولا وبنى سويف ورأس غارب وطلائع الجيش، وفاز الفيوم مؤخراً على حساب فريق العياط بثلاثية نظيفة.