رياضة | مدرب الأهلي يجهز 3 مفاجآت للزمالك في لقاء القمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب الأهلي يجهز 3 مفاجآت للزمالك في لقاء القمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يجهز رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي ثلاثة مفاجآت في تشكيلة القمة أمام الزمالك يوم الجمعة المقبل بلقاء السوبر المحلي.

ويستعد الاهلي بطل بطولة الدوري لمواجهة الزمالك بطل الكأس يوم الجمعة المقبلة في السوبر المصري على ملعب ستاد برج العرب .

واستقر المدير الفني للأهلي رينيه، على الدفع بلاعب الوسط حسين الشحات في التشكيلة الاساسية بعدما استبعاده من حسابات اللقاء الماضي أمام فريق كانو سبورت بدوري أبطال إفريقيا.

وكان حسين الشحات قد استفسر من الجهاز الفني عن سر عدم مشاركته في اللقاء الماضي أمام كانو سبورت ليؤكد له على أن فايلر قرر استبعاده لتجهيزه لخوض اللقاء المقبل أمام الزمالك في السوبر منذ البداية.

وفضل الجهاز الفنى عدم إجهاد اللاعب لتوفير مجهوده فى لقاء السوبر، يوم الجمعة المقبل، فى ملعب برج العرب بالإسكندرية نظرًا لأهمية اللقاء.

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أما المفاجأة الثانية، يتجه فايلر للاعتماد على محمد مجدي قفشة فى التشيكل الأساسى أمام الزمالك تحت رأس الحربة، وذلك على حساب صالح جمعة، فى ظل التزامه بالواجبات الدفاعية وقدرته على التسديد.

أما المفاجأة الثالثة، فهو الدفع بالمهاجم صلاح محسن على حساب وليد أزارو ومروان محسن في ظل تألقه مع الفريق بالفترة الاخيرة وتسجيله للأهداف.

ويدرس الاهلي عدم الاستعانة بخدمات المغرب وليد أزارو لعدم تعافيه الكامل من الإصابة التي تعرض لها في الوقت السابق وغاب على آثرها عن مواجهة فريق كانو سبورت في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.

ويفكر الجهاز الفنى جديا فى عدم الاعتماد على اللاعب، لأنه غير جاهز من الناحية الفنية والبدنية حتي الآن، وهو ما يصعب من فرصة مشاركته بالتشكيل الأساسى.

ومن المنتظر أن يعتمد فايلر المدير الفني للأهلي على المهاجم صلاح محسن اساسيا في تشكيلة الأحمر أمام الزمالك خاصة بعد تألق اللاعب في الفترة الماضية مسجلاً هدفاً رائعاً في شباك كانو سبورت بعد دخوله بدقائق قليلة في الشوط الثاني من على مقاعد البدلاء.