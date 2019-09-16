رياضة | القنوات المفتوحة الناقلة لدوري أبطال أوروبا| ردد القنوات المفتوحة الناقلة لقرعة دوري ابطال اوروبا دور المجموعات 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القنوات المفتوحة الناقلة لدوري أبطال أوروبا| ردد القنوات المفتوحة الناقلة لقرعة دوري ابطال اوروبا دور المجموعات 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مع حلول مباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا ، يبحث عشاق كرة القدم حول العالم عن القنوات المفتوحة الناقلة لمباريات البطولة الأوروبية الكبري لمشاهدة المباريات عبر شاشتها بشكل مجاني وبدون تشفير، وهناك الكثير من القنوات المفتوحة عبر العديد من الأقمار الصناعية تنقل مباريات دوري أبطال أوروبا مجانا لجميع متابعيها.

وتنطلق منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا غدًا الثلاثا، بالعديد من المباريات المهمة والقوية، لعل أبرزها مباراتي ليفربول الإنجليزي ضد نابولي الإيطالي، وبرشلونة الإسباني ضد بوروسيا دورتموند الألماني، وتشيلسي الإنجليزي ضد فالنسيا الإسباني، وأياكس أمستردام الهولندي ضد ليل الفرنسي، كما يلعب إنتر ميلان الإيطالي مع سلافيا براغ التشيكي، وريد بول النسماوي ضد جينك البلجيكي.

وتعد القنوات التالية من أبرز القنوات المفتوحة التي تبث مباريات دوري أبطال أوروبا بشكل مجاني لجميع مشاهديها :-

CBC Sport HD 11135 h AzerSpace 1 46.0°E 27500 Idmen TV 11175 h AzerSpace 46°E 27500 Advertisements ARENA SPORT 11512 v Eutelsat 30000 RTS 10971 h Hot Bird 13 29700 IRIB Varzich 11881 h Badr-4/5/6/7 27500

كما أن هناك قنوات أخري مفتوحة تنقل مباريات دوري الأبطال، حيث تنقل بعض هذه القنوات جميع مباريات المسابقة بشكل مجاني والبعض الآخر ينقل المباريات المهمة فقط ” 2+2 ZDF , AZ TV , 1TV , Negaah TV , Rah-e-Farda , Idman TV , STV , UTV ”.

وسنقدم لكن في هذه المقالة بشكل مستمر القنوات الجديدة والمجانية والتي تنقل جميع مباريات بطولة دوري أبطال أوروبا بشكل مستمر عبر كافة الأقمار الصناعية "نايل سات - عرب سات - بدر سات - Hispasat - Telestar - Express Amos - Intelsat -Eutelsat W3A- Eutelsat W1- Astra".