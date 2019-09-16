رياضة | الكهرباء يفوز على طهطا بهدف وديا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكهرباء يفوز على طهطا بهدف وديا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي كهرباء الإسماعيلية علي حساب نظيره فريق طهطا بهدف نظيف في المباراة الودية أقيمت علي ملعب الكهرباء بالإسماعيلية.

وبدأ فريق كهرباء الإسماعيلية المواجهة بتشكيل مكون من : أحمد حسن في حراسة المرمى، محمد كوتا ، محمد ياسر ، احمد ابراهيم ، رضا زكريا ، اوربا ، عبدالله عبدالرؤوف ، توتوس ، كريم حلاوة ، احمد الصغير ، كاريكا

وأحرز هدف اللقاء الوحيد اللاعب عمر صلاح مواليد 99 بعد تمريرة طولية ليضعها علي يمين حارس مرمي طهطا في الدقيقة 40 من الشوط الثاني.

وأجرى رمضان عبدالله المدير الفني لكهرباء الاسماعيلية عدة تغييرات الشوط الثاني بنزول محمد يونس و عمر صلاح وحازم عماد واحمد العايدي وبيبو وعبد الرحمن الدسوقي بدلاء ل كاريكا وأوربا وكريم حلاوة وأحمد الصغير وعبدالله عبد الرؤوف وتوتوس.

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هذا وقد خاض كهرباء الإسماعيلية 10 مباريات ودية مع المصري وخسر 2/1 ومع الاسماعيلي وخسر 2/0 و مع دكرنس وتعادل سلبيا و بتروجيت وخسر 2/0 و المعادي وفاز 3/1 و منتخب الاسماعيلية وفاز 7/0 وسيراميكا وتعادل 2/2 و الخليج السعودي وفاز 1/0.

ويترقب فريق الكهرباء قرعة القسم الثالث والمقرر لها الخميس بفروع اتحاد الكرة بالمحافظات .

وتتضمن مجموعة كهرباء الإسماعيلية للموسم الجديد أندية الإسماعيلية وبورسعيد والسويس ودمياط.

كما يشارك فريق طهطا بدوري القسم الثاني، بمجموعة الصعيد التي تضم فرق سوهاج، المنيا، بني سويف، التليفونات، ديروط، البنك، الإعلاميين، بترول أسيوط، شبان قنا، طهطا.