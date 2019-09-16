رياضة | تليفونات بني سويف يواجه كوكاكولا استعدادا للقسم الثاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تليفونات بني سويف يواجه كوكاكولا استعدادا للقسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخوض الفريق الكروى الأول بنادى تليفونات بنى سويف أحد أندية المجموعة الأولى بدورى القسم الثانى مباراته الودية أمام كوكاكولا عصر الأربعاء بملعب استاد بنى سويف الرياضى وذلك فى إطار سلسلة تجهيزات الجهاز الفنى للتليفونات للموسم الجديد .

وكان التليفونات قد أنهى معسكره بمحافظة الإسكندرية والذى شهد إقامة عدة مباريات ودية أمام فرق سموحة والرجاء والأوليمبي ونجوم المستقبل.

ويخوض تليفونات بنى سويف تدريباته اليومية بملعب التربية والتعليم ببنى سويف وسط مشاركة جميع اللاعبين والثنائي محمد صابر واللاهونى الذان تم تصعيدهما لصفوف الفريق الأول .

فى سياق آخر قال أحمد سعد تمساح ، المشرف على الكرة : حصلنا على موافقة مسوؤلى استاد بنى سويف الرياضى رسميا وارسلنا خطاب رسمى لمديرية أمن بنى سويف منذ فترة ولم يتم الرد حتى تاريخه .

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وأضاف : من المعتاد أن الأمن يرسل الموافقة لاتحاد الكرة مباشرة وجارى المتابعة مع مديرية أمن بنى سويف .

وكان تليفونات بنى سويف قد بدأ تدريباته اليومية منذ شهر ونصف استعداد للموسم الجديد تحت قيادة فنية لعماد سمير المدير الفنى الجديد للفريق والذى تولى المنصب عقب رحيل ابو العينين شحاته عن تدريب الفريق السويفى.

ويتكون الجهاز الفنى لتليفونات بنى سويف من عماد سمير مديرا فنيا ورأفت عبد السلام ومجدى سيد مدربين وابو العلا محمد مدربا لحراس المرمى وعصام متولى وعادل رياض وأشرف محمود وأيمن محفوظ مدير إدارى ومحمد محب أخصائى علاج طبيعى وإصابات ملاعب وأحمد سعد المشرف على الكرة.