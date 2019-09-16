رياضة | كلوب: لا نتحدث كأبطال لأوروبا.. وهذا هو اللاعب الذي أخشاه في نابولي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كلوب: لا نتحدث كأبطال لأوروبا.. وهذا هو اللاعب الذي أخشاه في نابولي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشار الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، إلى أنه لم يتحدث أبدًا عن كون فريقه حاملاً للقب دوري أبطال أوروبا في النسخة الماضية.

وفي هذا السياق أوضح كلوب انه حتى يوم السبت الماضي، كان فريقه يركز على نيوكاسل وبالأمس كانت لدينا حصة تدريبية واليوم كانت لدينا واحدة، تحدثنا عن البطولة بعد ذلك.

وخلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة نابولي الإيطالي بدوري أبطال أوروبا، قال كلوب: "سوف يرى الفتيان في الاجتماع صباح الغد أن عليهم أن يتعلموا مرة أخرى. لقد رأينا هذا الموسم الماضي هنا. نابولي قوي جدًا، أحب مشاهدتهم حقًا. البطولة (دوري الأبطال) ليس شيئًا نفكر فيه، ولكننا الآن نستعد لهذه المباراة".

وتابع: "في الوقت الحالي نحاول الوصول إلى نفس مستوى الموسم الماضي، ونريد أن نكون متسقين الأداء مثل العام الماضي ولكننا نلعب كرتنا لهذا الموسم. نستخدم الزخم عندما يكون هناك، والبقاء مركزين في اللعبة. مدى التحسن سنحكم عليه في نهاية الموسم".

وأكمل: "لا أعرف بالضبط مدى تحسننا (منذ مباراة نابولي قبل 12 شهرًا). الامور لا تسير هكذا. لقد فعلنا كل شيء بشكل صحيح في المباراة التالية بعد الأخطاء التي ارتكبناها في ذلك الوقت، وكانت هذه هي الطريقة التي سرنا بها لبقية الموسم. تحسن كبير".

وأضاف: "عن الخسارة هنا الموسم الماضي: "هل يمكنني التأكيد من أن شيئًا كهذا لن يحدث مرة أخرى؟ لا، لكن الفتيان لم يعطوني أي إشارات على التفكير في الأمر. هيا نستخدم مهاراتنا، البقاء في المباراة، والقتال من أجل كل شيء".

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وواصل: "لا نشعر بأعباء كوننا أبطال. لقد مضى وقت طويل (منذ فوزنا بها). هل ستلعب الفِرق بشكل مختلف ضدنا؟ ليس لدي أي فكرة. لم أفز قَط بدوري الأبطال من قبل. آمل أن نكون مستعدين لذلك".

وأشار بقوله: "غالبية فريق نابولي بقت معًا وبدأوا هذا الموسم بشكل مذهل. كلانا قام بالبناء على ما فعلناه في العام الماضي. إنهم عنيدون بطريقة إيجابية للغاية، هم يكسرون الخطوط و لديهم هجمات-مضادة جيدة".

وبسؤواله عن جناح نابولي، لورينزو انسيني، قال كلوب: "لاعب رائع - سريع للغاية، كان يبتسم دائمًا في وجهي قبل المباراة. بعد المباراة ربما كان لديه سبب أكبر لاعب رائع، يومًا سندافع عنه... آم لا، وأنا على علم بـ'تأثير سان باولو' في نابولي".

واستطرد: "ستكون راضٍ عن التعادل؟ لا أعرف. هذا يعتمد بشكل كبير على الأداء. إذا كنا جيدين بما فيه الكفاية للفوز، فأنا أريد الفوز".

وأردف حول ما إذا كان ليفربول هو أفضل فريق في أوروبا: "لا يمكننا أن نكون أفضل فريق في أوروبا لأن مانشستر سيتي هو أفضل فريق في العالم. هذا هو الكوكب نفسه، على ما أعتقد".

وبشأن ما إذا كان الطقس سيقرر تجديد عقده من عدمه (كما قال وكيله) رد كلوب خلال تصريحاته قائلاً: "لقد أراد أن يقول مزحة. لقد كانت بالتأكيد مزحة ألمانية لكن لم يفهمها أحد!".

وأتم بقوله: "يمكنك استخدام كونك بطل دوري أبطال أوروبا كأداة نفسية مع لاعبيك ؟ إذا بدأت في شرب الخمر وتعاطي المخدرات، وقيادة سيارات مختلفة وترك زوجتك في المنزل لأنك فائز بدوري أبطال أوروبا، فلن أستطيع مساعدتك!".