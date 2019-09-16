رياضة | السد القطري يحقق ريمونتادا كتالونية على الأراضي الأسيوية

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تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي السد القطري، من تحقيق ريمونتادا تاريخية بالنكهة الكتالونية على الأراضي الآسيوية تحت قيادة فنية للإسباني تشافي هيرنانديز، لاعب برشلونة السابق، بعد تغلبه على ضيفه النصر السعودي، بنتيجة 4/3 في مجموع المباراتين، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم على ستاد "جاسم بن حمد" بنادي السد، ضمن إطار منافسات إياب الدور ربع النهائي من منافسات دوري أبطال آسيا.

السد القطري يحقق ريمونتادا كتالونية على الأراضي الأسيوية

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت على الأراضي السعودية، قد انتهت بفوز النصر على السد بهدفين مقابل هدف، الأمر الذي صعب الأمور كثيرًا على نادي أصحاب الأرض في مباراة العودة.

وشهدت المباراة الدفع بالقوة الهجومية الضاربة منذ بداية المباراة من قبل المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز، أملاً في تعويض خسارة الذهاب، وهو الأمر الذي تحقق بالفعل من خلال تمثيل ضغط هجومي قوي من قبل نادي السد القطري، نجح عن طريقه أكرم عفيف من ترجمة سيطرة أصحاب الأرض من خلال إحراز الهدف الأول في المباراة، بعد عرضية متقنة من الكوري الجنوبي نام تاي هي، قابلها أكرم عفيف برأسية قوية سكنت شباك براد جونز حارس النصر، في الدقيقة 26 من زمن المباراة.

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وشهد أداء السد تراجعًا عقب هدف التقدم رغبةً في الحفاظ عليه، ليبسط نادي النصر السعودي سيطرته على الكرة، ليشن عددًا كبيرًا من الهجمات على مرمى أصحاب الأرض في ظل بسالة كبيرة من دفاعهم وحارس مرماهم، قبل أن يتمكن المهاجم المغربي عبد الرزاق حمدالله من فك طلاسم الدفاعات القطرية بتسديدة صاروخية من ركلة حرة مبارشرة هزت شباك السد معلنة عن هداف التعادل للضيوف في الدقيقة 34 من عمر المباراة.

وفي الشوط الثاني، المعروف بشوط المدربين نجح تشافي هيرنانديز من بث الروح القتالية في قلوب اللاعبين لعمل ريمونتادا تاريخية أسوة بريمونتادا فريقه السابق برشلونة المعهود بها، لتشاهدها الجماهير الآسيوية بشكل عام والعربية بشكل خاص على أرضها بالنكهة الإسبانية، بعدما نجح في التغلب فنيًا في إدارة المباراة على البرتغالي فيتوريا الذي تراجع كثيرًا في الشوط الثاني، في ظل شراسة هجومية كبيرة لكتيبة السد أنهارت أمامها الدفاعات السعودية سريعًا في الدقيقة 59 من زمن المباراة، بعد تسديدة صاروخية من حسن الهيدوس سكنت أقصى زاوية الحارس براد جونز، لتصبح النتيجة متعادلة في مجموع المباراتين.

وواصل أصحاب الأرض بحثهم المتواصل عن هدف التأهل، والذي أسفر عن هدف ثاالث لنادي السد، بعدما نجح الفريق في الحصول على ركلة جزاء بعد عرقلة مدافع النصر لأكرم عفيف، في ظل اعتراض كبير من قبل لاعب النصر، ولكن حكم المباراة قرر احتسابها للزعيم القطري، ليقوم الدولي الجزائري بغداد بونجاح من تنفيذها بنجاح بتسديدة صاروخية في أقصى الزاوية اليمنى لبراد جونز، ليضمن بها السد تأهله للدور نصف النهائي بنتيجة 4/3 في مجموع المباراتين.