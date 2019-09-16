رياضة | كريستيانو رونالدو يبكي على الهواء (فيديو)

تسبب ظهور فيديو لوالد كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالى والأسطورة البرتغالية، فى دخول اللاعب فى نوبة بكاء شديدة خلال برنامج تليفزيونى بريطانى مع الإعلامى بيرس مورجان.

وكان الفيديو يتحدث فيه الوالد خوسيه دينيس أفييرو والد رونالدو والذى يتحدث فيه عن نجله وعن إنجازاته، مما أثر فى اللاعب كثيراً لأن والده توفي منذ عام 2005 بسبب إدمانه الكحول.

وتحدث رونالدو باكياً خلال الحوار الذى أجراه عندما رأي الفيديو لأول مرة، قائلا :" لم أصدق دائماً أنا لأول مرة أشاهد هذا الفيديو، أنا أمتلك مشاهر كبيرة الأن بعد مشاهدة الفيديو، لا أعرف من أين أتيت بهذا الفيديو ولكنى لابد من الحفاظ عليه من أجل أن تراه عائلتى".

وأضاف رونالدو، قائلاً :" كنت أظن أن الحوار سيكون مضحكاً لم أتوقع إننى سأبكى، أنا لم أرى ذلك الفيديو أبداً أو تلك الصور التى تم عرضها من قبل ".

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وعن علاقته مع والده، قال :" أنا لا أعرف والدى بالشكل الصحيح، لم أتحدث معه مطلقاً، كان مخموراً كان الأمر صعب للغاية لم أتحدث معه محادثة طبيعيه ".

ويذكر أن والد رونالدو توفى وهو نجله فى عمر ال 20 عام قبل أن يحقق الإنجازات التى حققها مع مانشستر يونايتد قبل الرحيل عام 2009 لصفوف ريال مدريد واللعب لمدة 9 سنوات وتحقيق كل الألقاب الممكن تحقيقها وتحقيقه للدورى الإيطالى مع يوفنتوس العام الماضي وتحقيقه لقب كأس الأمم الأوروبية عام 2016 مع منتخب بلاده البرتغال، بخلاف تحقيقه لجائزة أفضل لاعب فى العالم 5 مرات وتحقيق لقب دورى أبطال أوروبا 4 مرات.

ويسعى رونالدو لتحقيق إنجازات مع فريقه الجديد يوفنتوس الإيطالى والذى انتقل اليه العام الماضي من ريال مدريد.