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رياضة | هندرسون: الجميع يريد هزيمة ليفربول.. ولا نخشى مواجهة نابولي

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هندرسون: الجميع يريد هزيمة .. ولا نخشى مواجهة نابولي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد النجم الدولي الإنجليزي جوردان هيندرسون، لاعب وسط وقائد فريق ليفربول، أن فريقه قد بدأ الموسم الحالي بشكل جيد حقًا، ولكنه مازال يشعر بأنه يمكن التحسن وأن يصبح أفضل مما هو عليه.

وخلال المؤتمر الصحفي للريدز قبل مواجهة نابولي الإيطالي، قال هندرسون: "ليفربول هو المفضل للفوز بدوري الأبطال؟ من المبكر جدًا قول مثل هذه الأشياء!".

وواصل قائلاً: "عندما جئنا إلى هنا [نابولي] العام الماضي، لم نقدم أداءً جيدًا. لقد أجرينا التحليلات بعد المباراة وتحسنا كثيرًا".

وتابع هندرسون: "نأمل أن تكون غدًا قصة مختلفة [عن مباراة الموسم الماضي] - لكنه سيكون تحديًا صعبًا".

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وأكمل بالحديث عن بروستر قائلاً: "لقد كان جيدًا في تحضيرات ما قبل الموسم وكان قويًا للغاية في التدريبات. إنه يعطينا خيارًا آخر. لقد قام بعملٍ جيد ويجب عليه فقط أن يستمر بهذه الطريقة".

واستطرد: "نحن دائمًا متعطشون لمزيد من التطور، وسنستخدم تجربة الموسم الماضي في هذا الموسم، كل شيء ممكن مرة أخرى".

وأردف: "من أجل أن ننطلق من أجل كل شيء. كل شيء ممكن مرة أخرى، لذلك دعونا ننافس في كل مباراة نلعبها".

واختتم قائد الريدز بقوله: "فوزكم بدوري الأبطال سيعطي الفِرق دوافع إضافية ضدكم؟ كونك في ليفربول، فإن الكل يريد أن يهزمك على أي حال".

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