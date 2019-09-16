رياضة | هندرسون: الجميع يريد هزيمة ليفربول.. ولا نخشى مواجهة نابولي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هندرسون: الجميع يريد هزيمة ليفربول.. ولا نخشى مواجهة نابولي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وخلال المؤتمر الصحفي للريدز قبل مواجهة نابولي الإيطالي، قال هندرسون: "ليفربول هو المفضل للفوز بدوري الأبطال؟ من المبكر جدًا قول مثل هذه الأشياء!".
وواصل قائلاً: "عندما جئنا إلى هنا [نابولي] العام الماضي، لم نقدم أداءً جيدًا. لقد أجرينا التحليلات بعد المباراة وتحسنا كثيرًا".
وتابع هندرسون: "نأمل أن تكون غدًا قصة مختلفة [عن مباراة الموسم الماضي] - لكنه سيكون تحديًا صعبًا".
وأكمل بالحديث عن بروستر قائلاً: "لقد كان جيدًا في تحضيرات ما قبل الموسم وكان قويًا للغاية في التدريبات. إنه يعطينا خيارًا آخر. لقد قام بعملٍ جيد ويجب عليه فقط أن يستمر بهذه الطريقة".
واستطرد: "نحن دائمًا متعطشون لمزيد من التطور، وسنستخدم تجربة الموسم الماضي في هذا الموسم، كل شيء ممكن مرة أخرى".
وأردف: "من أجل أن ننطلق من أجل كل شيء. كل شيء ممكن مرة أخرى، لذلك دعونا ننافس في كل مباراة نلعبها".
واختتم قائد الريدز بقوله: "فوزكم بدوري الأبطال سيعطي الفِرق دوافع إضافية ضدكم؟ كونك في ليفربول، فإن الكل يريد أن يهزمك على أي حال".