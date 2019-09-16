رياضة | هندرسون: الجميع يريد هزيمة ليفربول.. ولا نخشى مواجهة نابولي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هندرسون: الجميع يريد هزيمة ليفربول.. ولا نخشى مواجهة نابولي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد النجم الدولي الإنجليزي جوردان هيندرسون، لاعب وسط وقائد فريق ليفربول، أن فريقه قد بدأ الموسم الحالي بشكل جيد حقًا، ولكنه مازال يشعر بأنه يمكن التحسن وأن يصبح أفضل مما هو عليه.

وخلال المؤتمر الصحفي للريدز قبل مواجهة نابولي الإيطالي، قال هندرسون: "ليفربول هو المفضل للفوز بدوري الأبطال؟ من المبكر جدًا قول مثل هذه الأشياء!".

وواصل قائلاً: "عندما جئنا إلى هنا [نابولي] العام الماضي، لم نقدم أداءً جيدًا. لقد أجرينا التحليلات بعد المباراة وتحسنا كثيرًا".

وتابع هندرسون: "نأمل أن تكون غدًا قصة مختلفة [عن مباراة الموسم الماضي] - لكنه سيكون تحديًا صعبًا".

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