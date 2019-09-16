رياضة | رويس يثير غضب ميسي قبل موقعة برشلونة بالشامبيونزليج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رويس يثير غضب ميسي قبل موقعة برشلونة بالشامبيونزليج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أثار الألماني ماركو رويس، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بروسيا دورتموند الألماني، الجدل بتصريحاته في المؤتمر الصحفي، قبل موقعة برشلونة المنتظرة في بطولة دوري أبطال أوروبا 2019.

ووجه ماركو رويس رسالة تحذيرية شديدة اللهجة إلى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، أسطورة الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني، قبل إنطلاق مواجهة البلوجرانا ودورتموند.

وصرح رويس في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة بروسيا دورتموند وبرشلونة: "لا خلاف من الجميع على أن الأجنتيني ليونيل ميسي يعد اللاعب الأفضل في العالم، لذلك سنكون سعداء في حالة اللعب أمامنا، فنحن نمتلك فريق قوي يستطيع التغلب على ميسي ورفاقه.

وحصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي على التصريح الطبي الذي يتيح له بإمكانية المشاركة في مباراة بروسيا دورتموند، لتكون المباراة الرسمية الأولى له في الموسم الحالي، وذلك بعدما تعرض لإصابة خلال معسكر الفريق استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد.

Advertisements

وأضاف: "نسعى للفوز على ملعبنا ووسط جماهيرنا، رغم أننا نعلم مدى صعوبة المباراة أمام الفريق الكتالوني ولكننا سنلعب بكل قوة وشجاعة أمام البلوجرانا للفوز بنقاط المباراة، خاصة بعد تحقيقنا الفوز بأربعة أهداف دون رد أمام باير ليفركوزن، في الجولة االماضية من بطولة الدوري الألماني، الأمر الذ سيعطينا قوة كبيرة قبل المباراة.

وفي سياق متصل، تحدث ماركو رويس عن زميله بالفريق باكو ألكاسير، مهاجم برشلونة السابق قائلاً: "ألكاسير لاعب هام للغاية، ويجيد إحراز الأهداف ببراعة، وستكون المباراة خاصة بين رفقائه السابقين، ونتمنى أن يستمتع بالمباراة".

وكان باكو ألكاسير قد انضم لدورتموند في صيف عام 2018، قادمًا من برشلونة على سبيل الإعارة، قبل أن ينتقل بشكل نهائي لدورتموند، ليثبت أقدامه سريعًا داخل الفريق ويحجز مكانً أساسيًا داخل العملاقق الألماني.

ويحل الفريق الأول لنادي برشلونة ضيفًا ثقيلاً على نظيره دورتموند، يوم غدٍ الثلاثاء الموافق 17 سبتمبر الجاري، على ملعب "سيجنال إيدونا بارك"، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة دوري أبطال آسيا.

ومن الجدير بالذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة يقع في المجموعة السادسة مع كلاً من ناديي إنتر ميلان الإيطالي، وسلافيا براج التشيكي.