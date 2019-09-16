رياضة | تعرف على هدافي الدوريات الأوروبية الكبري حتي الآن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على هدافي الدوريات الأوروبية الكبري حتي الآن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأت الدوريات في أغلب دول العالم وعلى رأسهم القارة العجوز أوروبا والتي تتنافس فيها جميع الأندية للمنافسة على لقب الدوري هذا الموسم بعد أن قامت بتدعيم صفوفها في فترة الانتقالات الصيفية المنصرمة.

وبدأ الصراع مشتعلا في الدوريات الكبرى الخمس (الدوري الإنجليزي والدوري الإسباني والدوري الإيطالي والدوري الألماني والدوري الفرنسي) وتتنافس الأندية بشدة على حصد أكبر عدد من النقاط، كما يتصارع نجوم كرة القدم على المنافسة على لقب هداف الدوري هذا الموسم.

يتصدر حتى الآن كلا من الأرجنتيني سيرجيو أجويرو نجم مانشستر سيتي صدارة هدافي الدوري الإنجليزي والإسباني جيرارد مورينو نجم فياريال صدارة هدافي الدوري الإسباني والإيطالي دومينيكو بيراردي نجم ساسولو صدارة هدافي الدوري الإيطالي والبولندي روبرت ليفاندوفيسكي نجم بايرن ميونخ صدارة هدافي الدوري الألماني والفرنسي موسى ديمبلي صدارة هدافي الدوري الفرنسي.

ويستعرض الخليج 365 الرياضي هدافو الدوريات الكبرى الخمس وعدد الأهداف التي سجلوها حتى الآن والأندية التي سجلوا فيها:-

* الدوري الإنجليزي :

سيرجيو أجويرو (مانشستر سيتي - 7 أهداف)، سجلهم في 5 مباريات في مرمى كلا من ويستهام (هدف) وتوتنهام (هدف) وبورنموث (هدفين) وبرايتون (هدفين) ونوريتش سيتي (هدف).

* الدوري الإسباني :

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جيرارد مورينو (فياريال - 5 أهداف)، سجلهم في 4 مباريات في مرمى كلا من غرناطه (هدف) وليفانتي (هدف) وريال مدريد (هدف) وديبورتيفو ليجانيس (هدفين).

* الدوري الإيطالي :

دومينيكو بيراردي (ساسولو - 5 أهداف )، سجلهم في مبارتين في مرمى كلا من سامبدوريا (3 أهداف) وروما (هدفين).

* الدوري الألماني :

روبرت ليفاندوفيسكي (بايرن ميونخ - 7 أهداف)، سجلهم في 4 مباريات في مرمى كلا من هيرتا برلين (هدفين) وشالكه (3 أهداف) وماينز (هدف) ولايبزيج (هدف).

* الدوري الفرنسي :

موسى ديمبلي (ليون - 5 أهداف)، سجلهم في 3 مباريات في مرمى كلا من موناكو (هدف) وأنجيه (هدفين) وأميان (هدفين).

كما يترقب هؤلاء النجوم بالإضافة إلى زملاؤهم مباريات دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم التي تتنافس فيها جميع أندية القارة العجوز على اللقب الأعرق في تاريخ الساحرة المستديرة وسيحاول هؤلاء الهدافين مساعدة فرقهم على التتويج باللقب القاري كما سيحاولون المنافسة أيضًا على لقب هداف البطولة من أجل المنافسة على لقب أفضل لاعب في أوروبا ومن بعدها جائزة أفضل لاعب العالم والمعروفة باسم الكرة الذهبية.