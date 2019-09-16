رياضة | تصريحات نارية من تشافي هيرنانديز بعد صعود السد لنصف نهائي دوري أبطال آسيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تصريحات نارية من تشافي هيرنانديز بعد صعود السد لنصف نهائي دوري أبطال آسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المدير الفني الإسباني لنادي السد القطري، تشافي هيرنانديز، بأنه يشعر بسعادة بالغة، بعدما نجح في أن يحقق فريقه الفوز والإنتصار على حساب نادي النصر السعودي 3-1، وذلك في المباراة التي جمعت بينهم في ملعب حمد بن جاسم مساء اليوم في إطار مباريات الإياب في ربع نهائي دوري أبطال آسيا

وبعد هذا الفوز صعد نادي السد إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا بمجموع المباراتين 4-3، للمرة الرابعة في تاريخه، حيث كانت المرات الثلاث السابقة في موسم 1889، وموسم 2011، وموسم 2018.

وتحدث تشافي بعد مباراة السد والنصر لوسائل الإعلام، وقال: "كنت واثق من قدرة الفريق على تعويض الخسارة والتأهل إلى المربع الذهبي، نحن فريق قوي للغاية، وقد أثبتنا ذلك على أرضية الملعب، نريد أن نكمل طريقنا في البطولة، ونصل إلى المباراة النهائية، ونحقق اللقب".

وأكمل مدرب السد القطري حديثه حول مباراة السد والنصر، ليؤكد بأن الفريق القطري قد قدم مباراة جيدة للغاية، جعلته هو شخصيًا راضي عن أداء اللاعبين، وعن مستوى الفريق بشكل عام، ولذا فمن حق جماهير نادي السد بأن تفتخر بفريقها الذي وصل لنصف نهائي دوري أبطال آسيا.

وقال لاعب وأسطورة برشلونة السابق، بأن تركيزه في الوقت الحالي ينصب على مباراة نصف النهائي والتي ستكون أمام الفائز من مباراة الهلال والاتحاد والتي تقام يوم الغد الثلاثاء، مشددًا على كون الفريق الآن سيحصل على فترة للراحة والإحتفال بإطاحة فريق ومنافس قوي مثل النصر السعودي.