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إصابة في العنق تهدد مشاركة مارسيلو مع الريال أمام سان جيرمان

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مارسيلو

أعلن نادي الإسباني لكرة القدم إصابة لاعبه البرازيلي مارسيلو في العنق وأن تطور مرحلة العلاج من الإصابة يخضع لعملية تقييم من الجهاز المشرف على الفريق.

وكشف الريال عن إصابة ظهيره الأيسر البرازيلي من خلال بيان مقتضب أصدره اليوم الاثنين أكد فيه أن اللاعب يعاني من إصابة في العنق دون أن يكشف المدة التي يحتاجها اللاعب للعلاج.

وقد تجبر الإصابة مارسيلو على الغياب عن صفوف الفريق في المباراة المقررة أمام مضيفه باريس سان جيرمان بعد غد الأربعاء بالجولة الأولى من مباريات دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

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وأشارت تقارير إعلامية ، بعد بيان الريال ، إلى أن اللاعب لن يرافق الفريق في رحلته إلى العاصمة الفرنسية باريس غدا.

ويعاني الريال من غياب أكثر من عنصر مؤثر عن صفوف الفريق في هذه المباراة مثل سيرخيو راموس نجم دفاع الفريق والذي يغيب للإيقاف.

 

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