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الان تتابع ّالسد يقف في وجه النصر ويخرجه من دوري أبطال آسيا والان مع التفاصيل
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ودع النصر دوري أبطال آسيا، بعد الهزيمة 3-1 أمام السد القطري. في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب حمد الكبير ضمن منافسات إياب دور الربع النهائي بأبطال آسيا لكرة القدم.
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