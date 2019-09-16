الان تتابع ّالسد يقف في وجه النصر ويخرجه من دوري أبطال آسيا والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل ساعتين - 8:45 م, 16 سبتمبر 2019 م التعليقات: 0 ودع النصر دوري أبطال آسيا، بعد الهزيمة 3-1 أمام السد القطري. في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب حمد الكبير ضمن منافسات إياب دور الربع النهائي بأبطال آسيا لكرة القدم.

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