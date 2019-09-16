شكرا لقرائتكم خبر عن « الأولمبية» تقيم حفل تأبين لمحمود أحمد على والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يقيم فى السابعة مساء الأربعاء مجلس إدارة اللجنة الأولمبية، برئاسة المهندس هشام حطب، إقامة حفل تأبين للراحل محمود أحمد على رئيس الاتحاد واللجنة الأسبق وذلك بحضور أشرف صبحى وزير الشباب الرياضة. وأعلن عدد كبير من الرياضيين المشاركة فى تأبين الراحل العظيم، الذى خدم الرياضة على مدار أكثر من 40 عامًا، شغل خلالها العديد من المناصب، أبرزها رئاسة اتحاد السلة فى الفترة منذ 1996 حتى 2000، وتم تعيينه لمدة عام من 2003 حتى 2004، ثم فاز فى انتخابات الجمعية العمومية من 2004 حتى 2012، وتولى رئاسة اللجنة الأولمبية المصرية خلال الفترة من 2008 إلى 2012، وكان الراحل يمتاز بالطيبة الشديدة والتسامح، وهو ما جعل الكثيرين ينعونه بعبارة: «مات قلب الرياضة الطيب»، وكان يمتلك رؤية متميزة للنهوض بالرياضة من خلال العمل على السعى لتوسيع قاعدة الممارسة لإفراز موهوبين فى جميع المجالات، وكان من أوائل مَن أطلقوا حملات الرياضة «أسلوب حياة»

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