شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يفاضل بين مروان وصلاح لقيادة هجوم الأهلى فى السوبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يفاضل السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، بين الثنائى مروان محسن وصلاح محسن، لقيادة هجوم الفريق خلال مباراة الزمالك المقرر لها، الجمعة المقبل، فى مباراة السوبر المحلى، حيث ما يزال الجهاز الفنى يفكر فى الدفع بمروان محسن منذ بداية اللقاء، على أن يحتفظ بصلاح محسن كورقة رابحة على مقاعد البدلاء، كما حدث الأمر فى مباراة كانو سبورت بطل غينيا الإستوائية، بعدما شارك اللاعب كبديل لمروان محسن ونجح فى تسجيل الهدف الأول للقلعة الحمراء بعد 5 دقائق فقط من مشاركته وشكل خطورة مستمرة على مرمى بطل غينيا الإستوائية، ويعتبر صلاح محسن ومروان محسن الخيارين الوحيدين لقيادة الهجوم بسبب غموض موقف وليد أزارو بعد الإصابة التى تعرض لها بجزع فى الركبة خلال المباراة الودية التى خاضها مع منتخب المغرب ضمن مباريات الأجندة الدولية، وهى الإصابة التى تسبب فى غيابه عن المشاركة أمام كانو سبورت فى المواجهة الأفريقية

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فيما سادت حالة من الارتياح داخل الجهاز الفنى، بعد تأكيدات الجهاز الطبى للفريق بقيادة الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق، بتعافى رامى ربيعة من الإصابة وأصبح جاهزاً لتدعيم دفاع الفريق فى مباراة القمة المقبلة، خاصة فى ظل أزمة النقص العدد فى المدافعين التى يعانى منها الجهاز الفنى لغياب أيمن أشرف بسبب الإيقاف بعد طرده أمام بيراميدز فى المباراة التى جمعت بين الفريقين فى دور الـ16 لبطولة كأس مصر والتى خسرها الأهلى بهدف نظيف، والوضع نفسه أكد الجهاز الفنى تعافى الأنجولى جيرالدو دا كوستا من الإصابة التى تعرض لها فى منطقة الكتف.

من جانب آخر، حرص فايلر على مشاهدة مباريات الزمالك التى خاضها فى كأس مصر والبطولة الإفريقية والتى كانت تحت قيادة الصربى ميتشو، المدير الفنى للزمالك، من أجل الوقوف على مواطن القوة والضعف فى الفريق الأبيض، ووضع المدرب السويسرى يده على نقاط القوة فى الزمالك والتى تمثلت فى الثنائى شيكابالا وأشرف بن شرقى، حيث أوضح فايلر أنهما المحرك الأول لهجمات الزمالك، ولذا لم لابد من إيقافهما طوال أحداث المباراة، وعلى صعيد نقاط الضعف، بدأ الجهاز الفنى للأهلى فى بناء خطته للمباراة على اختراق دفاعات الزمالك من العمق والاعتماد على الكرات العرضية، بعدما أظهرت المباريات التى شاهدها فايلر العديد من نقاط الضعف على مستوى خط الدفاع وسيعمل على استغلالها، وهى النقاط التى كانت محور المحاضرة التى عقدها المدير الفنى مع لاعبيه على هامش مران الفريق أمس « الاثنين» استعداداً لمواجهة السوبر. كما حرص سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة على الاجتماع باللاعبين من أجل تحفيزهم للمباراة بشكل جيد والتأكيد على أهمية الفوز من أجل التتويج باللقب وتحقيق العديد من المكاسب الهامة التى ستزيد من قوة الفريق، خاصة قبل انطلاق بطولة الدورى، وهو ما استجاب له اللاعبون. وأكدوا له أن المواجهة بالنسبة لهم حاسمة ولابديل فيها عن الفوز لاكتساب دفعة معنوية كبيرة قبل مواجهة سموحة فى أولى جولات الدورى الممتاز يوم الاثنين المقبل.

فى سياق آخر، وضع مدرب الأحمال برنامجا بدنيا مخففا للاعبين من أجل الحفاظ عليهم من الإصابة بالإجهاد، خاصة بعد رحلة السفر الطويلة التى استغرقتها بعثة الأهلى حلال السفر والعودة من غينيا الاستوائية، كما خاض اللاعبون الذين شاركوا فى مباراة كانو سبورت مرانا استشفائيا لمحاربة الإرهاق.