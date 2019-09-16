شكرا لقرائتكم خبر عن خلافات اختيار الجهاز المعاون وراء تأجيل إعلان مدرب المنتخب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ينتظر عمرو الجناينى، رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة، عودة إيهاب جلال المدير الفنى للفريق الكروى الاول بالنادى المصرى من زنجبار بعد أداء الفريق البورسعيدى مباراة الذهاب أمام ماليندى فى دور الـ32 لبطولة الكونفيدرالية والتى فاز فيها المصرى بنتيجة 4-1. ويسعى «الجناينى» لإقناع إيهاب جلال بفكرة التنازل عن الاستعانة بكافة جهازه المعاون الذى يضم حمد إبراهيم المدرب العام ومصطفى كمال مدرب حراس المرمى من أجل الإعلان عن اسم المدير الفنى للمنتخب الوطنى لكرة القدم خلال الأيام المقبلة. ووفقا لمصدر مسؤول- رفض ذكر اسمه- فإن الخلاف على الجهاز المعاون هو السبب الرئيسى فى تأخر إعلان هوية المدير الفنى للمنتخب الوطنى.

وعلمت «المصرى اليوم» أن «جلال» يتحفظ على انضمام عماد النحاس المدير الفنى للمقاولون العرب لسببين أولهما أن النحاس صار مديرا فنيا بالدورى الممتاز وقدم مستوى متميزا مع أكثر من ناد، ومن ثم فإن وجوده فى منصب الرجل الثانى سيؤدى لوجود خلافات فى الأمور الفنية بالفريق، والسبب الثانى أن جلال يعتمد بشكل كبير على حمد إبراهيم فى تنفيذ فكره الفنى سواء فى التدريبات أو الأمور الإدارية الأخرى خارج الملعب، فى الوقت الذى أكد فيه مصدر مسؤول داخل المنتخب الوطنى- رفض ذكر اسمه- أن عماد النحاس أكد لعضو باللجنة المؤقتة صعوبة توليه مسؤولية الرجل الثانى بالمنتخب الوطنى فى ظل الضغوط التى يمارسها مسؤولو الجبلاية من أجل إقناع المدير الفنى المرشح بقوة لتدريب المنتخب لضمه فى الجهاز المعاون، وتلقى عماد النحاس عدة نصائح من المقربين له بعدم قبول مهمة الرجل الثانى فى ظل نجاحه كمدير فنى فى الموسم الماضى مع المقاولون العرب.

ولم يقتصر الخلاف على اختيار المدرب العام فقط ضمن الجهاز المعاون، وإنما شهد أيضا أزمة بسبب اختيار مدرب حراس المرمى فى ظل تمسك المدير الفنى بانضمام مصطفى كمال مدرب حراس المصرى، الذى تولى نفس المهمة فى جهاز الزمالك عندما تولى إيهاب جلال مسؤولية القلعة البيضاء، فى الوقت الذى يتحفظ فيه عضوان باللجنة المؤقتة على اختيار «كمال» فى المنصب على أساس أنه لا يمتلك خبرة كافية تؤهله لتدريب حراس المنتخب الوطنى، وهو ما دفع اللجنة المؤقتة لترشيح طارق سليمان مدرب حراس مرمى الأهلى أو ايمن طاهر المدير الفنى لحراس المرمى بنادى الزمالك.