شكرا لقرائتكم خبر عن في صفقة انتقال حر.. أحمد حمودي ينضم إلى بيراميدز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي بيراميدز تعاقده بشكل رسمي مع أحمد حمودي، لاعب الأهلي السابق، في صفقة انتقال حر.

وكشف نادي بيراميدز في بيانه الرسمي عن أن «ديسابر تمسك بالتعاقد مع حمودي بعدما شاهد بعض الفيديوهات للاعب خلال الفترة الماضية وطلب ضمه لما يمتلكه من خبرة كبيرة على جميع المستويات» وهذا ما يحتاجه المدير الفني خلال تلك المرحلة.

وأعرب ممدوح عيد، المدير التنفيذي، عن سعادته بانضمام حمودي «مؤكدا ثقته الكاملة في اللاعب لتقديم كل ما يملكه مع الفريق خلال المرحلة المقبلة»، وفقا لبيان النادي.