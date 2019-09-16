شكرا لقرائتكم المصري ينهي إجراءات تعاقد "ميسي الزمالك" ثلاثة مواسم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقام اللاعب بالتوقيع على تعاقده الجديد مع المصري في حضور المهندس عدنان حلبية عضو مجلس إدارة النادي وعضو لجنة التعاقدات والذي أكد أن التعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 22 عاماً والذي يشغل مركز لاعب خط الوسط المهاجم وصانع الألعاب جاء بناءً على رغبة ايهاب جلال المدير الفني للمصري والذي قام بتصعيد اللاعب إلى الفريق الأول بالزمالك خلال الفترة التي تولى فيها مسئولية الإدارة الفنية للزمالك الموسم قبل الماضي ، مشيراً أن اللاعب سيكون إضافة قوية لصفوف المصري الذي يسعى جاهداً للمنافسة بقوة على كافة البطولات التي يشارك بها خلال الموسم الحالي.
وأدى فريق المصري تدريبه الصباحي اليوم على شاطئ المحيط الهندي بجزيرة زنجبار، واشتمل تدريب الفريق على عدد من الوحدات البدنية خاصةً المتعلقة منها بالسرعة والقوة والتحمل، بحضور كل لاعبى الفريق.
وكان المصرى فاز على بطل زنجبار أمس بنتيجة 4 /1 فى افتتاح مشوار الفريق فى ذهاب دور الـ32 بالكونفدرالية الافريقية على ستاد عمان.
ووضع المصرى قدمًا فى الدور الـ32 الثانى للكونفدرالية الأفريقية ويتبقى فقط تحقيق أى نتيجة إيجابية أو حتى الخسارة بهدفين لضمان الصعود للدور التالى من البطولة.
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