شكرا لقرائتكم اتحاد الدولي للجمباز يختار سارة غنيم لأداء قسم الحكام ببطولة اللجمباز الايقاعي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وتعتبر الحكمة الدولية سارة غنيم المستوى الاول (cat 1) أول حكمة عربية ومصرية تؤدي قسم الحكام فى بطولة دولية بالغة العربية لأول مره فى تاريخ الجمباز وذلك خلال افتتاح بطوله العالم للجمباز الايقاعى والمقامه حاليا بباكو أذربيجان.

وتملك مصر ثلاث حكام فى أعلى تصنيف للحكام المستوي الأول للاتحاد الدولي وهم الدكتورة نهاد زايد وسارة غنيم والعقيد تامر بركة.

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يذكر أن ، اللاعب المصري علي أبو القاسم جاء في المركز الأول برصيد 14.950 نقطة، فيما حل لاعب المنتخب الفرنسي في المركز الثاني برصيد 14.930 نقطة، وفي المركز الثالث لاعب المنتخب الياباني ب14.600 نقطة، في بطولة العالم للجمباز الايقاعي المقامة حاليا فى أذربيجان.

وكان اللاعب قد حقق مؤخرا أيضا فضية بطولة كأس العالم بالمجر، وذهبية دورة الألعاب الإفريقية بالمغرب.

وتضم بعثة المنتخب في البطولة اللاعب علي أبو القاسم واللاعبة ماندي عصام والمدربين زكريا محي الدين ودايموند ليجونز، بالإضافة إلى الحكام ياسر زايد ورضوى الجوهري.