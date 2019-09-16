شكرا لقرائتكم وادى دجلة يرفض المباريات الودية استعدادا للدورى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر الجهاز الفنى لفريق وادى دجلة بقيادة اليونانى تاكيس جونيس، على عدم خوض أى مباريات ودية أخرى، قبل انطلاق مسابقة الدورى الممتاز للموسم الجديد 2019 - 2020.

وكانت أخر مباراة ودية خاضها الفريق الدجلاوى أمام اف سى مصر، الخميس الماضى، وانتهت بفوز دجلة بنتيجة 5/0، ليستقر بعدها الجهاز الفنى بقيادة تاكيس جونيس على عدم خوض أى مواجهات ودية أخرى.

ويستعد وادى دجلة لمواجهة طنطا يوم الأحد المقبل، فى افتتاح مشواره بمسابقة الدورى الممتاز، على استاد بترو سبورت، فى تمام الساعة الخامسة والنصف مساءًا.

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كما يستعد محمد عبد المنصف حارس دجلة، لإقتحام عالم الأرقام القياسية ويواصل تحطيمها بمجرد مشاركته مع الفريق الدجلاوى فى الموسم الجديد أمام طنطا.

وبمجرد مشاركة عبد المنصف مع الفريق الدجلاوى فى الموسم الجديد، سيصل للمشاركة فى الدورى لـ 24 موسم متتالى، وهو الرقم الذى لم يحققه أى لاعب على مستوى العالم سوى أسطورة مانشستر يونايتد الإنجليزى، النجم الويلزى السابق رايان جيجز، وفرانشيسكو توتى نجم ليفربول الإيطالى السابق.

وبهذا الرقم يستمر محمد عبد المنصف، أول من يشارك فى 24 موسم متتاليا بالدورى المصرى الممتاز محطمًا أرقام كل من حسام حسن المدير الفنى الحالى لفريق سموحة ونجم المنتخب والأهلى والزمالك السابق، وعصام الحضرى حارس مرمى منتخب مصر السابق.