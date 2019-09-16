حسام غالى يحتفل بعيد ميلاده ابنه بهذه الطريقة...

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جدة - عمرو شويل احتفل حسام غالى لاعب وسط النادى الأهلى السابق ومدير الكرة الحالى بنادى الجونة، بعيد ميلاد نجله، وذلك عبر حسابه الشخصى على موقع انستجرام. ونشر غالى صوراً لنجله عبر حسابه الشخصى على موقع إنستجرام وعلق عليها: عيد ميلاد سعيد ابنى الأكبر. ويستعد فريق الجونة لمواجهة النادى الإسماعيلى فى أولى مباريات الدورى العام بالموسم الجديد والذى ينطلق 21 سبتمبر الجارى.

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