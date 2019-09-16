شكرا لقرائتكم المحمدي يتولى تدريب الأهلي خلفاً لبرانكو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت إدارة أهلي جدة برئاسة أحمد الصائغ تكليف صالح المحمدي مدرب فريق الناشئين ومساعده محمد مسعد بتدريب الفريق بعد إقالة الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش عقب الخسارة أمام الوحدة في الجولة الثالثة من دوري كأس محمد بن سلمان يوم السبت بهدفين مقابل هدف.

وقالت إدارة الأهلي في بيان رسمي إن المحمدي لاعب الفريق السابق سيتولى التدريب في المرحلة المقبلة التي ستبدأ بلقاء الفتح نهاية الأسبوع الجاري.

وأشار البيان إلى أن الأمير منصور بن مشعل المشرف العام على فريق كرة القدم تكفل بالجدولة المالية المجدولة لقيمة إلغاء عقد المدرب برانكو إيفانكوفيتش.