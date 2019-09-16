شكرا لقرائتكم الوحدة يقيل سيتانوفيتش.. ويتعاقد مع كارينيو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت إدارة الوحدة يوم الاثنين التعاقد مع المدرب الأوروغوياني دانييل كارينيو وذلك خلفاً للكرواتي ماريو سيتانوفيتش الذي قاد الفريق في 3 مباريات، خسر اثنين وفاز في الأخيرة على أهلي جدة.

وسيعود كارينيو إلى الوحدة في تجربته السعودية الرابعة بعدما خاض تجربتين مع النصر والشباب خلال المواسم الماضية.

وجاء كارينيو إلى النصر أواخر 2012، وقاده موسم 2013-2014 إلى تحقيق ثنائية الدوري وكأس ولي العهد، قبل أن يرحل عن تدريب الفريق، ويعود منتصف موسم 2017-2018 مدرباً للشباب.

وفي الموسم الماضي بدأ كارينيو مدرباً للنصر، قبل أن يقال بعد عدة جولات، ويتعاقد النصراويون مع البرتغالي روي فيتوريا.