المصري البورسعيدي ينفي رحيل إيهاب جلال لتدريب المنتخب.. المدرب باق الموسم المقبل.. النادي لا يعلم شيئاً عن مفاوضات اتحاد الكرة مع مدرب الفريق

الموجز

أكد نادي المصري البورسعيدي أن المدير الفني للفريق إيهاب جلال سيقود الفريق في منافسات الموسم الجديد وأنه لن يتولى مهمة تدريب المنتخب الوطني.

وقال سمير حلبية، رئيس النادى المصرى، في تصريحات لصحيفة "اليوم السابع" اليوم، إن إيهاب جلال لن يتم السماح له بالرحيل لتدريب المنتخب الوطني نظراً لأنه مرتبط بعقد سار مع الفريق البورسعيدي.

وأضاف حلبية أن النادي المصري مثله مثل المنتخب الوطني في مهمة وطنية، حيث لعب بالأمس في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية أمام بطل زنجبار، وسيواجهه مجدداً بعد أسبوعين، فضلاً عن انطلاق بطولة الدوري المصري بعد أسبوعين.

وأوضح أنه إذا رحل إيهاب جلال لتدريب المنتخب سيحتاج لمزيد من الوقت لتأهيل وتجهيز اللاعبين نفسيًا وفنيًا بعد الإخفاق الكبير فى بطولة الأمم الإفريقية الأخيرة.

وعن مفاوضات مسئولي اتحاد الكرة مع إيهاب جلال، أكد حلبية أن النادي المصري "لا يعلم عنها شيئاً"، مضيفاً إذا كانت هناك مفاوضات فأين النادى البورسعيدي منها".

وكانت الساعات الماضية قد شهدت خلافاً بين المدير الفني للنادي المصري البورسعيدي إيهاب جلال، ورئيس اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة عمرو الجنايني، حول الجهاز الفني المعاون له لتدريب المنتخب، عاد على إثرها حسام حسن لدائرة المرشحين لتدريب المنتخب.

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وأصر جلال على اصطحاب الجهاز الفني المعاون له في فريق النادي المصري لتدريب المنتخب الوطني، والذي يشمل كل من حمد إبراهيم المدرب العام ومصطفى كمال مدرب الحراس، وهو ما رفضه مسئولو اتحاد الكرة حتى الآن.

ونقل موقع صحيفة اليوم السابع عن مصدر مسئول باللجنة الخماسية باتحاد الكرة قوله إن عمرو الجناينى، يقود المفاوضات مع إيهاب جلال بنفسه لتولى قيادة منتخب مصر خلفًا للمكسيكى خافيير أجيرى.

وكان نائب رئيس النادي المصري، محمد الخولي، قد صرح أن هناك خلاف بين الاتحاد المصري لكرة القدم والمدير الفني للفريق البورسعيدي إيهاب جلال بشأن تواجد الجهاز المعاون معه لقيادة المنتخب.

وأضاف الخولي، في تصريحات على فضائية "صدى البلد" أمس، أن إيهاب جلال أبلغه بتواصل الاتحاد المصري لكرة القدم معه لقيادة المنتخب في المرحلة المقبلة.

وأكد إيهاب جلال، في وقت سابق، أن تولي مهمة تدريب المنتخب الوطني سيكون شرفا كبيرا بالنسبة له، مؤكداً تمسكه بجهازه المعاون له حال تم تعيينه بشكل رسمي مدربا للفراعنة.

وخلال الفترة الأخيرة، تواجد إسم إيهاب جلال على رأس قائمة المرشحين لقيادة المنتخب الوطني، خلفًا للمدرب المكسيكي خافيير أجيري بعد الخروج المؤلم من دور الـ16 بكأس الأمم الأفريقية.

ونجح المصري البورسعيدي في تحقيق الفوز بمباراة الذهاب أمام بطل زنجبار بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد، أمس الأحد، حيث أصبح الفريق قريبًا من التأهل للدور التالي بمسابقة الكونفدرالية الأفريقية.