السد يهزم النصر ويبلغ نصف نهائي دوري أبطال آسيا









اسماء السيد - قلب السد القطري خسارته في ذهاب الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال آسيا في كرة القدم أمام النصر السعودي، الى فوز 3-1 إيابا في الدوحة الاثنين، حجز به بطاقته الى الدور نصف النهائي.

وأتت أهداف السد عبر أكرم عفيف (26) وحسن الهيدوس (59) والجزائري بغداد بونجاح (83 من ركلة جزاء)، بينما كان الهدف الوحيد للنصر من المغربي عبد الرزاق حمد الله (33).

وعوّض السد (بطل آسيا عامي 1989 و2011) في المباراة التي أقيمت على ستاد جاسم بن حمد في الدوحة، خسارته في الرياض 1-2، وتأهل بمجموع المباراتين الى الدور المقبل للقاء الفائز من المباراة المقررة الثلاثاء بين قطبي الكرة السعودية الهلال والاتحاد (صفر-صفر ذهابا).

وهي المرة الأولى يتمكن فيها بطل الدوري القطري في الموسم الماضي، من بلوغ الدور المقبل في المراحل الإقصائية للمسابقة القارية بعد تأخره ذهابا. كما حافظ السد على سجله الجيد على أرضه، محققا فوزه الخامس تواليا على أرضه والتاسع في آخر 11 مباراة.

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في المقابل، تلقى النصر بطل الدوري السعودي في الموسم الماضي، خسارته الأولى في المسابقة القارية بعد سبع مباريات دون هزيمة، كانت الأطول له في تاريخ مشاركاته في المسابقة.

وقدم الفريقان مباراة سريعة شهدت العديد من الهجمات المتبادلة، مع خطورة أكبر للسد الذي بدا راغبا بالتعويض سريعا عن خسارته في الذهاب، ولاسيما بعد تمكن النصر من إدراك التعادل اليوم في الشوط الأول. كما طبعت المباراة أخطاء دفاعية من الجانبين، إضافة الى التراجع البدني للاعبي النصر في الشوط الثاني، ما أتاح للسد التفوق.

ملخص المباراة: