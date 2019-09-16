جدول المجموعة الثامنة من دوري ابطال اوروبا.. ظهور الحصان الأسود وسط صراعات معتادة لحسم التأهل

جدول المجموعة الثامنة من دوري ابطال اوروبا ، أقيمت قرعة دورى أبطال أوروبا لنسخة 2019/2020، وأوقعت القرعة فرق نارية في المجموعة الأخيرة، حيث وقع تشيلسي بجوار فالنسيا وأياكس أمستردام وليل، وتشهد المجموعة صراعات وصدامات معتادة وظهور الحصان الأسود في النسخة الماضية، وتتنافس جميع الفرق بفرص متساوية لحسم أحد مركزى التأهل.

جدول المجموعة الثامنة من دوري ابطال اوروبا

الجولة الأولى اياكس أمستردام يستضيف ليل يوم الثلاثاء 17/9/2019 . تشيلسي يستضيف فالنسيا يوم الثلاثاء 17/9/2019 . الجولة الثانية ليل يواجه تشيلسي يوم الأربعاء 2/10/2019 . فالنسيا يواجه اياكس أمستردام يوم الأربعاء 2/10/2019 . الجولة الثالثة أياكس أمستردام يستدرج تشيلسي يوم الأربعاء 23/10/2019 . ليل يستدرج فالنسيا يوم الأربعاء 23/10/2019 . الجولة الرابعة فالنسيا يواجه ليل يوم الثلاثاء 5/11/2019 . تشيلسي يواجه أياكس أمستردام يوم الثلاثاء 5/11/2019 . الجولة الخامسة فالنسيا يصطدم بتشيلسي يوم الأربعاء 27/11/2019 . ليل يصطدم بأياكس أمستردام يوم الأربعاء 27/11/2019 . الجولة السادسة تشيلسي وجها لوجه أمام ليل يوم الثلاثاء 10/12/2019 . أياكس أمستردام لوجها لوجه أمام فالنسيا يوم الثلاثاء 10/12/2019 .

بطولات فرق المجموعة الثامنة

كما يذكر أن فريق تشيلسي هو صاحب لقب الدورى الأوروبى في النسخة الماضية، كما يذكر أن فريق أياكس أمستردام هو صاحب لقب الحصان الأسود في النسخة الماضية بعدما أقصى الفريق الملكى من البطولة وتواجد في دور نصف النهائى.