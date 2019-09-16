جدول المجموعة السابعة من دورى ابطال اوروبا.. سهولة نسبية وطموح التأهل يرفرف

جدول المجموعة السابعة من دورى ابطال اوروبا ، أقيمت قرعت دورى أبطال أوروبا نسخة 2019/2020، وشهدت المجموعة السابعة تواجد فريق ليون وزينيت وبنفيكا ولابيزيج، وتشهد مباريات المجموعة سهولة نسبية بين الفرق صاحبة التصنيف المتقارب، وتنافس جميع الأندية على حجز مقعدهم للتأهل وتخطى دور المجموعات فى منافسة شرسة بينهم وبين بعضهم.

جدول المجموعة السابعة من دورى ابطال اوروبا

الجولة الأولى ليون يستضيف زينيت الثلاثاء 17/9/2019 . بنفيكا يستضيف لابيزيج يوم الثلاثاء 17/9/2019 . الجولة الثانية لابيزيج يستدرج ليون يوم الأربعاء 2/10/2019 . زينيت يستضيف بنفيكا يوم الأربعاء 2/10/2019 . الجولة الثالثة بنفيكا أمام ليون يوم الأربعاء 23/10/2019 . لابيزيج أمام زينيت يوم الأربعاء 23/10/2019 . الجولة الرابعة زينيت وجها لوجه أمام لابيزيج يوم الثلاثاء 5/11/2019 . ليون وجها لوجه أمام بنفيكا يوم الثلاثاء 5/11/2019 . الجولة الخامسة زينيت مستضيفا ليون يوم الأربعاء 27/11/2019 . لابيزيج مستضيفا بنفيكا يوم الأربعاء 27/11/2019 . الجولة السادسة والأخيرة بنفيكا يستدرج زينيت يوم الأربعاء 10/12/2019 . ليون يستدرج لابيزيج يوم الأربعاء 10/12/2019 .

إنجازات فرق المجموعة السابعة

الجدير بالذكر أنه سيتأهل فريقين فقط من كل مجموعة أصحاب أعلى رصيد من النقاط، والفريق صاحب المركز الثالث سينتقل لخوض بطولة الدورى الأوروبى فى دور ال16 ، كما يذكر أن فريق ليفربول هو صاحب لقب النسخة الماضية بعدما تغلب على منافسه توتنهام بثنائية نظيفة فى المباراة النهائية.