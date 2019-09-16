شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يتعاقد مع "ميسى" الزمالك 3 مواسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهى مجلس إدارة النادى المصرى برئاسة سمير حلبية، بالتنسيق مع الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى المصرى بقيادة ايهاب جلال إجراءات التعاقد مع أحمد عادل الشهير بـ"ميسى" لاعب الزمالك السابق بعقد يمتد لثلاثة مواسم مقبلة تبدأ من الموسم الحالى 2020/2019، حتى نهاية موسم 2022/2021.

وقام اللاعب بالتوقيع على تعاقده الجديد مع المصرى فى حضور المهندس عدنان حلبية عضو مجلس إدارة النادى وعضو لجنة التعاقدات والذى أكد أن التعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا والذى يشغل مركز لاعب خط الوسط المهاجم وصانع الألعاب وجاء بناءً على رغبة ايهاب جلال المدير الفنى للمصرى الذى قام بتصعيد اللاعب إلى الفريق الأول بالزمالك خلال الفترة التى تولى فيها مسئولية الإدارة الفنية للزمالك الموسم قبل الماضى، مشيرًا إلى أن اللاعب سيكون إضافة قوية لصفوف المصرى الذى يسعى جاهدًا للمنافسة بقوة على كل البطولات التى يشارك بها خلال الموسم الحالي.

وأدى فريق المصرى تدريبه الصباحى اليوم على شاطئ المحيط الهندى بجزيرة زنجبار، واشتمل تدريب الفريق على عدد من الوحدات البدنية خاصةً المتعلقة منها بالسرعة والقوة والتحمل، بحضور كل لاعبى الفريق.

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وكان المصرى فاز على بطل زنجبار أمس بنتيجة 4 /1 فى افتتاح مشوار الفريق فى ذهاب دور الـ32 بالكونفدرالية الأفريقية على ستاد عمان.

ووضع المصرى قدمًا فى الدور الـ32 الثانى للكونفدرالية الأفريقية ويتبقى فقط تحقيق أى نتيجة إيجابية أو حتى الخسارة بهدفين لضمان الصعود للدور التالى من البطولة.