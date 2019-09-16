شكرا لقرائتكم خبر عن ميتشو يطلب تقريرًا مفصلاً عن الأهلى قبل ديربى السوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلب الصربى ميتشو المدير الفنى للزمالك، من معاونيه إعداد تقرير مفصل عن فريق الأهلى، قبل المباراة التى ستجمعهما يوم الجمعة المقبل، على استاد برج العرب فى السوبر المحلى.

ويرغب ميتشو فى التعرف على جميع مفاتيح لعب الأهلى، وكذلك نقاط الضعف التى من الممكن استغلالها، حيث طلب الخواجة الصربى من الجهاز المعاون، العمل على اطلاعه على كل التفاصيل المتعلقة بالمارد الأحمر، لدراستها بشكل جيد قبل لقاء ديربى السوبر.

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وكان الزمالك قد تعرض للخسارة مؤخرًا أمام جينيراسيون فوت السنغالى، بهدفين مقابل هدف، فى ذهاب دور الـ32 من بطولة دورى أبطال أفريقيا على أن يقام لقاء العودة فى القاهرة يوم 29 من شهر سبتمبر الجارى، وعادت بعثة الأبيض اليوم إلى القاهرة قادمة من السنغال، ومن المقرر أن يخوض الفريق الاستعدادات لمواجهة الأهلى فى السوبر، الذى سيقام فى حضور 10 آلاف مشجع، من غدًا الثلاثاء.