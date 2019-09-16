شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. إيهاب جلال ولاعبو المصرى فى الطائرة استعدادًا للعودة بعد رباعية ماليندى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الصفحة الرسمية للنادى المصرى، كواليس وصول لاعبي النادى المصرى بقيادة إيهاب جلال، إلى مطار زنجبار فى طريقهم للعودة إلى القاهرة غدًا الثلاثاء.

بعثة المصرى فى المطار

وغادرت بعثة النادى المصرى مقر إقامتها بأحد فنادق زنجبار متجهة إلى مطار عبيد أماني كرومي الدولي، حيث ستستقل البعثة طائرة الخطوط الجوية الإثيوبية التي ستقلع في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم بتوقيت زنجبار – الرابعة بتوقيت القاهرة.

وتتوقف الطائرة لبعض الوقت في مطار كليمنجارو بتنزانيا قبل أن تصل إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا في الثامنة مساء اليوم ، حيث تقضي البعثة نحو ساعتين “ترانزيت” قبل أن تغادر أديس أبابا في العاشرة مساء لتصل إلى مطار القاهرة الدولي في الواحدة والنصف فجر غدٍ الثلاثاء.

الجهاز الفنى للمصرى يستعد للسفر Advertisements

وحرصت إدارة الفندق الذي أقامت به بعثة المصري خلال تواجدها بزنجبار على وداع البعثة بإعداد "تورتة" تحمل شعار المصري وتحمل الرقمين 1/4 في إشارة إلى فوز المصري بنفس النتيجة على مضيفه ماليندي في مباراة الأمس.

لاعبو المصرى فى المطار

وأدى فريق المصري تدريبه الصباحي اليوم على شاطئ المحيط الهندي بجزيرة زنجبار، واشتمل تدريب الفريق على عدد من الوحدات البدنية خاصةً المتعلقة منها بالسرعة والقوة والتحمل، بحضور كل لاعبى الفريق.

ووضع المصرى قدمًا فى الدور الـ32 الثانى للكونفدرالية الأفريقية ويتبقى فقط تحقيق أى نتيجة إيجابية أو حتى الخسارة بهدفين لضمان الصعود للدور التالى من البطولة.