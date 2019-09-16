اخبار الرياضه

الخطيب يوجه رسالة إلى أبطال الأهلى فى جميع الألعاب

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الخطيب يوجه رسالة إلى أبطال الأهلى فى جميع الألعاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى التحية لأبطال النادى فى جميع الألعاب مؤكدًا أن التكريم جاء لتكليل تعبهم طوال الفترة الماضية ورفعهم لأسم مصر والنادى الأهلى فى المحافل الإقليمية والعالمية.

وأكد الخطيب أنه فخور بهؤلاء الأبطال مطالبًا إياهم بالعمل بجهد وإصرار وتدريب شاق وتركيز والتزام فيما هو قادم، للاستمرار على منصات التتويج وكتابة تاريخ جديد فى السنوات المقبلة.

Advertisements

وتمنى الخطيب أن يتواجد عدد أكبر من المكرمين فى السنة المقبلة موجهًا حديثه للأبطال بوجوب أن يكونوا قدوة لجميع زملائهم والأجيال المقبلة.

وجاء ذلك أثناء الحفل الضخم المقام حاليًا فى مقر النادى الأهلى بمدينة نصر لتكريم العديد من أبطال القلعة الحمراء الذين حققوا إنجازات عربية وأفريقية وعالمية مع النادى أو المنتخبات الوطنية خلال الفترة الأخيرة.

وكان رءوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي، قام بترشيح 124 بطلاً من أبناء الأهلى لتكريمهم فى الحفل المقرر إقامته اليوم بفرع النادى بمدينة نصر ويأتى هذا التكريم لتأكيد سياسة مجلس الإدارة فى دعم وتكريم اللاعبين الذين حققوا إنجازات سواء على المستوى العربى أو الأفريقى أو العالمى مع النادى أو المنتخبات الوطنية، بالإضافة إلى تحفيز جميع اللاعبين فى النادى لبذل الجهد وتحقيق الانتصارات والألقاب التى من شأنها إعلاء اسم النادى.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الخطيب يوجه رسالة إلى أبطال الأهلى فى جميع الألعاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا