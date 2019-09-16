شكرا لقرائتكم خبر عن محمود فتح الله: كنت أتمنى ختام مسيرتى فى الزمالك.. وهدفى التدريب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب محمود فتح الله نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، عن رضاه واقتناعه بقرار اعتزال كرة القدم نهائيًا فى الوقت الحالى، مؤكدًا أنه تلقى العديد من العروض الداخلية والخارجية فى الفترة الحالية إلا أنه رفضها.

أضاف فتح الله خلال تصريحاته لقناة "تايم سبورت" أن العروض التى تلقاها من داخل وخارج مصر، درسها جيدًا ووجد إنها لن تضيف لسجلاته شيئًا، لذلك فضل اتخاذ قرار الاعتزال وعدم المجازفة بتاريخه الكروى.

تابع نجم القلعة البيضاء والمنتخب السابق، إنه كان يتمنى أن ينهى مسيرته مع الساحرة المستديرة فى الزمالك، موضحًا أن الزمالك يعد "بيته"، موجهًا الشكر للجماهير البيضاء، قائلاً: "الجماهير عمرها ما بتنسى أى لاعب لبس قميص الفريق وبذل الجهد والعرق لخدمة النادى، وعلاقتى بهم جيدة جدًا".

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وأردف محمود فتح الله، أن هدفه فى المرحلة المقبلة العمل فى مجال التدريب، مشيرًا إلى أنه سيتخذ السلم "خطوة خطوة" وسيحدد وجهته الجديدة خلال الأيام القليلة المقبلة.