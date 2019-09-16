شكرا لقرائتكم خبر عن حسام غالى يحتفل بعيد ميلاد نجله.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل حسام غالي لاعب وسط النادي الأهلي السابق ومدير الكرة الحالي بنادي الجونة، بعيد ميلاد نجله الأكبر، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع إنستجرام. ونشر غالي صورًا لنجله عبر حسابه الشخصي على موقع إنستجرام وعلق عليها: عيد ميلاد سعيد ابني الكبير. ويستعد فريق الجونة لمواجهة النادي الإسماعيلي في أولى مباريات الدوري العام بالموسم الجديد الذي ينطلق 21 سبتمبر الجاري. Advertisements حسام غالي ونجله

نجل حسام غالي

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حسام غالى يحتفل بعيد ميلاد نجله.. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.