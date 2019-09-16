شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يجتمع بمعاونيه لتحديد برنامج السوبر.. ومحمد محمود يبدأ التدريبات البدنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى رينيه فايلر اجتماعًا مع جهازه المعاون قبل بداية المران الجماعى لتحديد البرنامج التدريبى للفريق خلال الفترة المقبلة، استعدادًا لمباراة السوبر المحلى أمام الزمالك المقرر لها يوم الجمعة المقبل باستاد برج العرب فى الإسكندرية.

وكانت بعثة الأهلى قد عادت إلى القاهرة مقبلة من غينيا الاستوائية فى الساعات الأولى من فجر اليوم بعد رحلة طيران شاقة استمرت لأكثر من 12 ساعة تخللها ترانزيت مرتين فى الكاميرون وإثيوبيا.

فيما شارك محمد محمود، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، فى المران البدني، الذى أقيم مساء اليوم على ملعب التتش، بعد تعافيه من الإصابة التى تعرض لها، والتى أبعدته عن المشاركة فى المران الجماعى فى الفترة الماضية، وخاض محمد محمود، المران البدنى لتجهيزه قبل المشاركة فى تدريبات الكرة.

وشارك اللاعب فى المران البدنى الخفيف مع الفريق، ثم استكمل تدريباته مع مجموعة اللاعبين الذين شاركوا فى مباراة كانو سبورت التى أقيمت يوم السبت الماضى فى ذهاب دور الـ32 بدورى أبطال أفريقيا.

Advertisements

وأدى الأهلى مرانه اليوم بدون راحة بعد ساعات من عودة البعثة من غينيا، للاستعداد لمواجهة الزمالك فى السوبر المصرى والمقرر إقامتها مساء يوم الجمعة المقبل

ويبدأ الأهلى مشواره المحلى فى بطولة الدورى العام بمواجهة سموحة والمقرر إقامتها يوم 23 سبتمبر الجارى.