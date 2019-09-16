شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يحفز اللاعبين بالمكافآت للفوز بالسوبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أغلق الجهاز الفنى للفريق الكروى الأول بنادى الزمالك بقيادة الصربى ميتشو صفحة مباراة جينيراسيون بطل السنغال فى البطولة الإفريقية وأعلن الطوارئ داخل تدريبات الفريق استعدادا لمباراة الفريق المهمة والمرتقبة أمام نظيره الأهلى فى السوبر المحلى المقرر الجمعة المقبل على استاد برج العرب بالإسكندرية بحضور ١٠ آلاف مشجع مناصفة بين جمهور الفريقين. ويواصل المارد الأبيض تدريباته اليوم الثلاثاء على أرض ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادى عقب العودة من السنغال مساء أمس بعدما رفض ميتشو منح لاعبيه أى فترة راحة نظرا لضيق الوقت وضغط المباراتين ما بين إفريقيا والسوبر المحلى خصوصا بعد رحلة السفر الشاقة من السنغال التى استغرقت ١٧ ساعة تقريبا.

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ووضع ميتشو ومعاونوه برنامج إعداد يناسب قوة وأهمية المباراة لاسيما أنه يسعى للوصول بلاعبيه الأساسيين للاستشفاء الكامل لتفادى تعرضهم للإجهاد أو الإصابة.

واطمأن الجهاز الفنى على اكتمال القوة الضاربة للفريق بعد استعادة الخماسى شيكابالا ومحمد اوناجم وإمام عاشور وحازم إمام ومحمد حسن المستبعدين من رحلة السنغال فضلا عّن تماثل الثنائى أشرف بن شرقى ومحمد عوّاد للشفاء تماما وجاهزيتهم للقمة بعد غيابهم أمام جينيراسيون لتعرضهم لوعكة صحية. وكان الأبيض قد استعد للقمة أمس الأول فى داكار بخوض الفريق مرانا كاملا على أحد الملاعب بفندق راديسون مقر إقامة البعثة بعدما تسبب ظروف الطيران فى قضاء الفريق ليلة إضافية فى السنغال بعد المباراة. وعقد المدير الفنى جلسة خاصة مع خالد بوطيب، مهاجم الفريق، طالبه خلالها ببذل أقصى جهد له فى التدريبات خلال اليومين المقبلين خصوصا أنه يعتزم الدفع به فى القمة للاستفادة من خبراته بعد تألقه فى الشوط الثانى أمام حينيراسيون بعدما شارك كبديل،

كما اجتمع ميتشو لمصطفى محمد وأشاد بتألقه فى الفترة الماضية وطالبه بالمضى قدما فى ارتقاء مستواه الفنى والبدنى بعدما بات هداف وقناص الفريق مؤكدا له أنه هدفه الأخير فى مرمى بطل السنغال وسيكون له دور كبير فى الفوز بلقاء العودة. ويعول ميتشو ومعاونوه ديشان وأيمن عبدالعزيز وأحمد عبدالرؤوف على اكتمال القوة الضاربة أمام الأهلى فى القمة لاستعادة ذاكرة الانتصارات، خصوصا أن الجماهير والجميع داخل النادى يعول على الفوز بالقمة وإضافة لقب جديد سيكون له مذاق خاص لدى الجمهور الأبيض فى حالة الفوز وتحفيزا للاعبين على الفوز رصد مرتضى منصور، رئيس النادى، مكافآت خاصة للاعبين فى خالة الفوز على الأهلى وتحقيق اللقب الرابع للأبيض هذا الموسم بعد الكونفدرالية الإفريقية وكاس مصر والسوبر المصرى السعودى وطالب منصور اللاعبين ببذل ما بوسعهم فى القمة من أجل إسعاد جمهورهم. ومن المنتظر أن يعقد رئيس القلعة البيضاء اجتماعا مع اللاعبين والجهاز الفنى على هامش مران النادى لشكرهم على أدائهم وروحهم القتالية فى مباراة بطل السنغال وخروجهم بأقل الخسائر أمام جينيراسيون فى ظل الظروف الصعبة من الإصابات وسوء أرضية الملعب وارتفاع درجة الحرارة والرطوبة فضلا عن طول رحلة السفر فى ظل تعثر الاتفاق على طائرة خاصة بعد اعتذار أكثر من شركة خاصة. يأتى هذا فيما تبنى منصور مبادرة للصلح مع محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى ووعد بمصافحته ومعانقته إذا صادفه فى مقصورة استاد برج العرب فى السوبر المحلى من أجل نبذ التعصب. فى شان آخر سادت حالة من الارتياح والفرحة لدى الجهاز الفنى واللاعبين بعد تأكد عودتهم وخوضهم لمباريات الدورى على استاد القاهرة بداية من الجولة الرابعة أمام الأهلى وأكد أحمد زاهر، المدير الإدارى، أن الفريق سيخوض مباراتين فقط أمام الاتحاد واف سى مصر على بتروسبورت فضلا عن خوض مباراة المقاصة على استاد السلام ثم يعود الفريق للعب على استاد القاهرة باقى مبارياته.