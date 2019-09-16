شكرا لقرائتكم خبر عن الجائزة سيارة «بورش جيب ماكان 2019».. تركي آل شيخ يطلق مسابقة جديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، مالك نادي ألميريا الإسباني، عن مسابقة جديدة. وأرفق رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية صورة لسيارة موديل 2019 وعلق قائلا عبر صفحته بـ«فيس بوك»: «إخواني وأخواتي في الوطن العربي والعالم... سؤال جديد والجائزة عبارة عن سيارة موديل ٢٠١٩». Advertisements وأضاف: «السؤال لهذا اليوم هو: توقع نتيجة مباراة الميريا ولاس بالماس القادمة ١٤ سبتمبر ٢٠١٩ الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت السعودية». وأكمل أن جميع التوقعات الصحيحة والمطابقة للشروط فيما يتعلق بمتابعة الحسابات ستدخل في السحب على السيارة. ونشر المطربان عمرو دياب ومحمد حماقي الإعلان ذاته على صفحتيهما بـ«فيس بوك».

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