قناة إيطالية تمنع ناقد رياضي من الظهور بسبب لوكاكو

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الإثنين 16 سبتمبر 2019

لوكاكو

قالت محطة تلفزيونية إيطالية إنها لن تستخدم أحد النقاد مرة أخرى بعد أن أدلى بتعليق عنصري عن روميلو لوكاكو مهاجم إنتر ميلان.



في حديثه على TopCalcio24 ، قال لوتشيانو باسيراني: "إذا ذهبت معه واحدًا فسوف يقتلك.

"إن الطريقة الوحيدة للتصدى له ربما تتمثل في إعطائه 10 موز لتناول الطعام ..."

وقال مدير البرنامج فابيو رافزاني ، على الرغم من "اعتذارات Passirani الفورية" أنه "لم يعد بإمكانه المشاركة في بثنا".

ساعد لوكاكو ، الذي انتقل من مانشستر يونايتد إلى إنتر في الصيف ، فريقه على الفوز 1-0 على أودينيزي يوم السبت.

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وأضاف رافزاني: "السيد باسيراني يبلغ من العمر 80 عامًا ، ولإشادة لوكاكو استخدم مجازًا اتضح أنه عنصري".

"أعتقد أنه كان نقصًا فظيعًا في الوضوح الواضح.

"لا أستطيع تحمل أي نوع من الأخطاء ، حتى لو كانت لحظة."

تعرض لوكاكو مؤخراً لهتافات القرود من قبل مشجعي كالياري عندما سجل ركلة جزاء لفريقه في فوز 2-1.

بعد ذلك ، قال اللاعب الدولي البلجيكي إن الإساءة أظهرت أن اللعبة "تعود إلى الوراء".