كلوب يكشف طبيعة إصابة روبرتسون وموعد عودة أوريجي

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الإثنين 16 سبتمبر 2019

لاعبي ليفربول

تحدث الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، عن طبيعة إصابة نجم فريقه أندرو روبرتسون وموعد عودة مهاجمه البلجيكي ديفوك أوريجي.



وقال كلوب في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للريدز مساء اليوم الإثنين:"روبرتسون لم يتدرب اليوم مع الفريق وعلينا أن ننتظر ثم نرى حالته البدنية".

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وأضاف المدرب الألماني:"إصابة روبرتسون ليست كبيرة ولسنا متأكدين 100% من أنه سيكون جاهزا للعب أمام نابولي".

كما تحدث عن إصابة أوريجي التي تعرض لها خلال مباراة ليفربول الأخيرة بالبريميرليج أمام نيوكاسل:"نتوقع عودة أوريجي خلال أسبوع أو أسبوعين ولكن هذا يعتمد على موعد إمكانية تحمله لآلم الإصابة".

ولم يسافر أوريجي مع بعثة ليفربول التي ستخوض مباراة الجولة الأولى في المجموعة الرابعة لمنافسات بطولة دوري أبطال أوروبا أمام نابولي الإيطالي، والمقرر إقامتها مساء غد الثلاثاء على ملعب سان باولو.