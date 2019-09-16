هازارد: حققت حلمي بالانضمام لصفوف ريال مدريد

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الإثنين 16 سبتمبر 2019

هازارد

أكد البلجيكي إيدين هازارد أنه حقق حلمه باللعب لريال مدريد الإسباني وتحت قيادة زين الدين زيدان.



وقال هازارد في تصريحات لموقع الفريق الرسمي: "لقد كان الانضمام لريال مدريد ضمن خططي منذ أن كنت لاعبا في تشيلسي، إنه حلمي الذي تحقق".

وتابع: "لم أتوقع الاستمرار مع تشيلسي لسبع سنوات، ولكن كل شئ كان جيدا وسنحت لي الفرصة للفوز بالعديد من البطولات".

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وأضاف هازارد: "بالنسبة لي كان ريال مدريد هو النادي الحلم، سانتياجو برنابيو هو أفضل ملعب في العالم، أشجع ريال مدريد منذ أن كنت طفلا، لذلك أردت المجئ إلى هنا".

وأكمل: "عندما تكون لاعبا في ريال مدريد يتوقعون منك دائما أن تفوز بدوري أبطال أوروبا، لذلك هناك توقعات عالية في المسابقة، ولذلك أيضا ريال مدريد هو الأكثر تتويجا بها".

واختتم حديثه وعن العمل تحت قيادة زين الدين زيدان المدير الفني للفريق: "نعمل معا لأكثر من شهر، أشعر كأنني طفل صغير ليس فقط بسببه ولكن بسبب اللاعبين الآخرين أيضا، كل يوم أتعلم وأتعرف عليهم أكثر، من الرائع أن تعمل مع مدرب يمكنك أن تتعرف عليه كلاعب عندما تتحدث إليه، أريد أن أتعلم منه".

يذكر أن هازارد قد انضم لصفوف ريال مدريد قادما من تشيلسي الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية بمبلغ 100 مليون يورو.