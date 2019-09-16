بندر الفيصل: دعم الملك وولي العهد أوصل الفروسية للعالمية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أكد رئيس مجلس إدارة نادي الفروسية الأمير بندر بن خالد الفيصل أنه سيتم تدشين موسم سباقات الرياض والكشف عن تفاصيل (كأس السعودية) في حفل سيقام بالرياض في 30 سبتمبر الحالي، موضحا أنه سيتم إضافة 3 أشواط على مسار عشبي يتم إنشاؤه لأول مرة في السعودية إلى جانب السباق الرئيس «كأس السعودية» بميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالجنادرية في 28 فبراير 2020م ويعد السباق الأغلى في العالم وفق ما تم الإعلان عنه بمدينة سارتوجا بالولايات المتحدة الأمريكية الشهر الماضي.

جاء ذلك خلال حضور حفل إطلاق بطولة كأس السعودية أمس في فورتنم أند ماسون في بيكاديللي بالعاصمة البريطانية لندن، وقال الأمير بندر بن خالد الفيصل «استضافة السعودية لهذا الحدث العالمي تأتي انطلاقا لما تحظى به رياضة الفروسية من دعم كبير من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز (الرئيس الفخري لنادي الفروسية) الذي يولي رياضة الفروسية حرصا دائما كان له أكبر الأثر في تطورها وانتشارها، كما أن متابعة واهتمام ولي العهد الأمير محمد بن سلمان شكلت تحولا رئيسا ومنعطفا مهما في تاريخ رياضة الفروسية لتصل إلى العالمية».

وأضاف «سيتم في الحفل الإعلان عن جميع المعلومات والتفاصيل لسباقات موسم الرياض وكأس السعودية بالإضافة لسباق كأس المؤسس وكأسي خادم الحرمين الشريفين وكأسي ولي العهد ومهرجان كؤوس الملوك، واعتماد نظام «الهانديكاب» الذي يطبق لأول مرة في سباقات نادي الفروسية والمتوقع منها رفع مستويات السباقات بما يتناسب مع مثيلاتها في العالم، كون سباقات الخيل أصبحت صناعة في الوقت الحاضر، كما ستعلن اللوائح المنظمة للسباقات التي تم تحديثها بما يتناسب مع متطلبات المرحلة الحالية».