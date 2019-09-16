عبدالعزيز بن تركي رئيسا للاتحاد العربي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أعلن الاتحاد العربي لكرة القدم تزكية رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي رئيسا لمجلس إدارة الاتحاد العربي، من قبل الجمعية العمومية للاتحاد في اجتماعها الـ 25 غير العادي المنعقد حاليا بمدينة جدة خلفا للرئيس السابق تركي آل الشيخ.

وقال الحساب الرسمي للاتحاد العربي على موقع تويتر: «تزكية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيسا للاتحاد العربي لكرة القدم من قبل الجمعية العمومية للاتحاد في اجتماعها الـ 25 غير العادي المنعقد الآن بمدينة جدة».

وسبق ذلك اجتماع مجلس الاتحاد في دورته الـ 69 برئاسة رئيس الاتحاد المكلف محمد روراوه، واستعراض التقارير الإدارية والمالية والفنية المقدمة من الأمانة العامة المتعلقة ببرامج وأنشطة ومسابقات الاتحاد، وفي مقدمتها مسابقة كأس محمد السادس للأندية الأبطال للموسم الرياضي 2019 / 2020، والتي تأتي امتدادا لمسابقات الأندية العربية السابقة، وذلك لعرضها في اجتماع الجمعية العمومية للمصادقة عليها.