القضاء البريطاني ينصف ابن مساعد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالله الفراج - الرياض

انتصر مالك نادي شيلفيد يونايتد الإنجليزي (أقدم أندية العالم حيث تأسس في 1889) الأمير عبد الله بن مساعد في معركته القضائية في المحاكم البريطانية حول إثبات ملكية النادي بنسبة 100%، حيث أصدر القضاء الإنجليزي أمس حكما لصالحه بملكية النادي بعد مرافعات وجلسات قضائية قاربت السنتين، وهو ما أكده الأمير عبدالله بن مساعد؛ ليصبح المالك الوحيد لنادي شيفيلد يونايتد الإنجليزي.

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وكتب الأمير عبدالله عبر صفحته الرسمية في تويتر «أصدرت المحكمة البريطانية العليا في لندن، حكمها النهائي لصالحي بحمد الله وتوفيقه؛ حيث أصبحت المالك الوحيد لهذا النادي العريق، كما أبطلت المحكمة الدعاوى التي رفعها خصمي ضدي».

وأضاف «ندخل الآن مرحلة جديدة هدفها البناء على النجاحات الكبيرة التي تحققت خلال السنوات الست الماضية، ونعد بأن ندير النادي على أعلى المستويات المهنية».

الحكم القضائي