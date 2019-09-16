السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالله الفراج - الرياض
انتصر مالك نادي شيلفيد يونايتد الإنجليزي (أقدم أندية العالم حيث تأسس في 1889) الأمير عبد الله بن مساعد في معركته القضائية في المحاكم البريطانية حول إثبات ملكية النادي بنسبة 100%، حيث أصدر القضاء الإنجليزي أمس حكما لصالحه بملكية النادي بعد مرافعات وجلسات قضائية قاربت السنتين، وهو ما أكده الأمير عبدالله بن مساعد؛ ليصبح المالك الوحيد لنادي شيفيلد يونايتد الإنجليزي.
وكتب الأمير عبدالله عبر صفحته الرسمية في تويتر «أصدرت المحكمة البريطانية العليا في لندن، حكمها النهائي لصالحي بحمد الله وتوفيقه؛ حيث أصبحت المالك الوحيد لهذا النادي العريق، كما أبطلت المحكمة الدعاوى التي رفعها خصمي ضدي».
وأضاف «ندخل الآن مرحلة جديدة هدفها البناء على النجاحات الكبيرة التي تحققت خلال السنوات الست الماضية، ونعد بأن ندير النادي على أعلى المستويات المهنية».
الحكم القضائي
- نهائي وملزم لصالح شركة UTB التي تعود ملكيتها للأمير عبدالله بن مساعد
- رد مزاعم شركة SUL ضد الأمير عبدالله بن مساعد وضد عضو مجلس إدارة نادي شيلفيد يونايتيد جيان سيراكوزا
- ألزم القضاء المالك السابق مكابي ببيع حصته للأمير عبدالله بن مساعد مقابل 5 ملايين جنيه إسترليني ليصبح المالك الوحيد لأسهم النادي.
- أصبحت ملكية شيلفيد يوناتيد بعد الحكم سعودية خالصة.
كانت هذه تفاصيل خبر القضاء البريطاني ينصف ابن مساعد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.