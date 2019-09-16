حمراوات ساتو تقلق الهلاليين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالله الفراج _ الرياض يشكل حكم لقاء الهلال وضيفه الاتحاد اليوم بإياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم، الياباني ريوجي ساتو قلقا ونقطة سوداء في حياة الهلاليين على صعيد القارة الآسيوية، حيث يحمل لاعبي الفريق، ذكريات سيئة مع هذا الحكم، خاصة لاعب الوسط نواف العابد. وسبق أن أشهر ساتو البطاقة الحمراء 3 مرات للهلال في مواجهات سابقة لدوري أبطال آسيا. Advertisements حمراوات ساتو للهلال - 2017 طرد نواف العابد أمام الوحدة الإماراتي - 2018 طرد الحارس العماني علي الحبسي أمام الاستقلال الإيراني - 2019 طرد نواف العابد أمام الاستقلال الإيراني



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