تهيئة جروس لخلافة سييرا في الاتحاد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل فتح نادي الاتحاد خط مفاوضات مع المدرب السابق للأهلي السويسري كريستيان جروس ليخلف المدير الفني الحالي التشيلي لويس سييرا، وذلك حسب مصدر قريب من النادي.

وشهدت بداية الموسم الحالي حالة من التوتر بين سييرا وجماهير النادي خاصة في اختيار العناصر الأجنبية للموسم الحالي وإعلان اللاعبين الأجانب الأربعة الذين شاركوا مع الفريق بدوري أبطال آسيا، فيما زاد التوتر عقب الخسارة من الصاعد حديثا إلى دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فريق ضمك بنتيجة 1-2 في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الأخير في المحالة ضمن الجولة الثالثة.

وأكد المصدر أن إدارة الاتحاد ترى أن جروس الأنسب لقيادة الفريق في المرحلة المقبلة لمعرفته بأجواء الدوري السعودي بصفة عامة ومدينة جدة على وجه الخصوص بعد أن خاض تجربتين تدريبيتين مع الأهلي وحقق إنجازا مميزا من خلال خطف لقب الدوري موسم 2016 بعد غياب دام أكثر من 30 عاما، كما توج مع الأهلي بلقبي كأس الملك في 2016، وكأس ولي العهد 2015.

في الوقت نفسه تأمل إدارة الاتحاد كما يأمل سييرا نفسه، في تجاوز الهلال اليوم حتى تعود الثقة بين الطرفين خاصة في المدرجات، أما في حالة الخسارة فمن المرجح أن يعلن رحيل سييرا رسميا.