محيط الرعب يجذب آسيا لقمة الهلال والاتحاد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالله الفراج - الرياض

يبلغ الصراع أشده بين الهلال والاتحاد عندما يلتقيان اليوم في ملعب جامعة الملك سعودي بالرياض (محيط الرعب) بإياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال آسيا لكرة القدم سعيا للوصول إلى نصف النهائي، بعد أن انتهى لقاء الذهاب الذي جرى على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بالتعادل السلبي، كنتيجة تبدو مريحة قليلا للاتحاد مقارنة بمضيفه الهلال، خاصة أن الحسابات تضع الهلال في خانة المطالب بتحقيق الفوز إن أراد التأهل مباشرة أو جر المباراة إلى التعادل السلبي، ومن ثم الفصل في نتيجتها خلال الشوطين الإضافيين وركلات الترجيح، يعني يبحث الاتحاد عن فوز أو تعادل إيجابي.

ويترقب عشاق الكرة في القارة وفي الوطن العربي مجريات اللقاء الذي يعد من أثقل وأميز النزالات نظير الأسماء المحلية الدولية والأجنبية في صفوف الفريقين، كما أن المواجهة تصنف كلاسيكو بين الفريقين وقمة سعودية تحظى بمتابعة عالية.

يذكر أن الصراع بين الفريقين سيتجدد في مباراة قمة جديدة بالدوري المحلي السبت المقبل ضمن الجولة الرابعة لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

بطاقة المباراة

الهلال X الاتحاد

الملعب: جامعة الملك سعود

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سعة الملعب: 25 ألف مشجع

التوقيت: 8:00 م

الحكم: الياباني ريوجي ساتو

نتيجة الذهاب: 0-0

كيف يتأهل الهلال؟

الفوز المباشر وبأي نتيجة

التعادل السلبي ومن ثم الفوز في الإضافي أو ركلات الترجيح

كيف يتأهل الاتحاد؟

الفوز بأي نتيجة

التعادل الإيجابي بأي نتيجة

ما قبل المباراة